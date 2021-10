Van Breda naar Malta: Avansstudent Yassine voetbalt voor een profclub

Yassine in actie voor zijn club Luqa St. Andrew’s FC

Twee maanden geleden veranderde het leven van Yassine Mejres, vierdejaars Civiele Techniek in Tilburg, vrij plotseling. De Avansstudent verruilde zijn voetbalclub Baronie in Breda voor een profclub op Malta. Daar traint hij nu elke dag en probeert daarnaast zijn opleiding af te maken.

Yassine was deze zomer op vakantie in Spanje toen hij gebeld werd dat een voetbalclub op Malta, Luqa St. Andrew’s FC, in hem geïnteresseerd was. “Ik was bij Baronie al bezig met de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen, vertelt hij. “De transferperiode voor amateurclubs was ook al voorbij.” Toen belde zaakwaarnemer Paul Driessen.

“Ik kende die club niet goed, dus ik heb alles maar op me af laten komen.” Na een proefperiode van een week kreeg Yassine te horen dat hij mocht blijven en sindsdien woont hij in zijn eigen appartement in Luqa, een stad op het Zuid-Europese eiland. Dat was ook meteen de grootste verandering voor hem, want in Nederland woonde hij nog bij zijn ouders.

Eten op de club

“Sinds ik hier woon heb ik pas twee keer gekookt”, vertelt Yassine. “Elke dag word ik voor de training naar de club gebracht en daar eet ik ook.” Naast de dagelijkse training fitnest hij zelf in de sportschool, houdt hij zich bezig met zijn opleiding en is hij van plan voetbaltraining te geven aan kleine kinderen. Ook volgt hij een cursus Spaans. “De keeper van ons team is Mexicaans en ik kan het goed met hem een zijn vrienden vinden. Zij spreken onderling Spaans. Ik ga met hen uit eten, naar het strand of we kijken samen voetbal.”

Malta is een klein land ten zuiden van Italië, in de Middellandse Zee, dat bestaat uit een groep eilanden. Er wordt Engels en Maltees gesproken. “Het is hier nu nog zo’n 27 graden”, zegt Yassine. “En in de winter is het niet kouder dan 15 graden.” Het eiland waar hij verblijft is niet groot. “Ik heb een elektrische step gekocht waarmee ik overal kan komen. Alle winkels die je nodig hebt zitten hier eigenlijk wel. Zo zit supermarkt Lidl hier om de hoek.”

Opleiding afmaken

“Ik heb het heel erg naar m’n zin hier”, zegt de Avansstudent. “Ik probeer wel mijn opleiding af te maken, dat vind ik belangrijk. Ik moet nog drie toetsen maken en afstuderen. Nu ben ik bezig met de voorbereiding, daarvoor heb ik ongeveer een les per week. En ik zoek een stageplek, maar dat is best lastig vanuit het buitenland.”

Op Malta zijn maar een paar grote voetbalstadions, waar alle wedstrijden gespeeld worden. “Je speelt dus nooit uit of thuis”, zegt Yassine. De competitie bestaat uit 22 teams die in twee groepen zijn verdeeld. De supporters van Luqa SA FC hebben hart voor de club, maar het is niet zo dat hij echt herkend wordt in zijn woonplaats. “Alleen door de oude mensen die altijd op het plein bij de kerk zitten.”

Zo hoog mogelijk

Zijn transfer naar de Maltese voetbalclub is voor Yassine een stap omhoog, “ook al is het niveau qua voetbal vergelijkbaar. Hierna komt de hoogste league en die clubs spelen in de voorronde van de Champions League.” Er alles uithalen, dat is zijn doel. “Ik wil zo hoog mogelijk komen en later niet denken: had ik het maar anders gedaan.”