Vijf podcasts waar je wat van opsteekt

Foto: cottonbro via Pexels

De tentamens zitten er weer (bijna) op, je hoeft even niet meer met je neus in de boeken. Punt selecteerde vijf podcasts waar je op een makkelijke manier wat van leert. Om die grijze cellen aan het werk te houden.

Universiteit van Nederland

Topwetenschappers van Nederlandse universiteiten geven colleges over de meest uiteenlopende onderwerpen. Grootste voordeel van deze podcast: je kiest zelf wat je wilt ‘leren’ uit de 361 afleveringen die online staan. Bovendien duren de meeste colleges maar een kwartier. Van ‘Word je ongelukkig van sociale media?’ en ‘Waarom kunnen we geen seks hebben met eikenbomen?’ tot ‘Leef je langer als je twee talen spreekt?’ en ‘Kun je enge ziektes krijgen als je je tanden niet poetst?’. Er zit vast iets tussen wat je altijd al wilde weten.

Studententijd

Studenten Dienke, David en Steie bespreken alle problemen, dilemma’s en avonturen van het studentenleven ofwel: de mooiste tijd van je leven. Ze praten gezellig over luchtige onderwerpen als festivaldixi’s, leuke vakantiebestemmingen en coronakilo’s. Ook serieuze issues waar studenten mee moeten dealen komen aan bod, zoals het ontwikkelen van je identiteit en keuzestress. Misschien vind je het lastig om zelf over deze onderwerpen te beginnen, met deze podcast is het alsof je meeluistert met een goed gesprek tussen medestudenten.

Wat je niet leert

Er zijn van die dingen die je niet leert op school, maar wel wilt weten. Daar gaat deze podcast over. Via de Insta @watjenietleert kun je vragen, tips en verhalen insturen die worden gebruikt als input voor de podcast. Onderwerpen die aan bod komen zijn bijvoorbeeld grenzen aangeven, vriendschap, volwassen worden en geld. Hosts Anne Gras, Leah Barning en Sander Nieuwenhuijsen gaan op zoek naar antwoorden en levenslessen en spreken daarvoor met (ervarings)deskundigen.

Lang verhaal kort

Aan het einde van iedere werkdag verschijnt een nieuwe aflevering van Lang verhaal kort. Daarmee ben je in slechts vijf minuten op de hoogte van de achtergronden van een actueel onderwerp. Na het luisteren kun je het nieuws over dat onderwerp beter volgen. Check bijvoorbeeld ‘Plastic not so fantastic: de strijd tegen de plastic soep’ of ‘Waarom werken in de game-industrie next level zwaar kan zijn’.

FunX Mental Health Club

Van omgaan met sociale druk tot paniekstoornissen en van burn-out tot faalangst: in de FunX Mental Health Club snappen ze dat het leven niet altijd makkelijk is. Het is oké om je rot te voelen. Host Tannaz bespreekt met gasten hoe zij omgaan met hun problemen en experts geven tips.