Vlaamse universiteiten eisen weer mondkapje

Foto: Gonzalo19 via Pixabay

De universiteiten van Antwerpen en Gent stellen het dragen van ‘mondmaskers’ weer verplicht, ook als studenten onderling anderhalve meter afstand kunnen houden.

De twee universiteiten hebben dat afgelopen week besloten, omdat het aantal coronabesmettingen weer toeneemt. Ze willen aan politiek en samenleving duidelijk maken dat het virus bestreden moet worden.

In september vervielen vrijwel alle coronamaatregelen in het Vlaamse hoger onderwijs. Studenten moesten op de gangen nog mondkapjes dragen, maar in de les niet meer. Nu moet dat in Antwerpen en Gent dus weer wel.

Verkeerde kant op

Ook in Nederland gaat het momenteel de verkeerde kant op met covid-19. Er belanden weer meer coronapatiënten in het ziekenhuis. Afgelopen week waren het er 385, van wie 81 op de intensive care terechtkwamen.

In Nederland zijn vrijwel alle coronamaatregelen voor het hoger onderwijs afgeschaft. Stampvolle collegezalen zijn weer toegestaan, de anderhalve meter afstand is geschrapt en mondkapjes zijn niet meer verplicht.

Of dat ook zo blijft valt nog te bezien. Vandaag is aangekondigd dat demissionair premier Rutte en minister De Jonge volgende week dinsdag weer een persconferentie houden.

Eigen regels

Maar bijvoorbeeld de Universiteit Maastricht overweegt inmiddels eigen regels in te voeren. Daar is nog geen beslissing over genomen, laat rector Rianne Letschert weten. Dat gebeurt volgende week maandag.

Landelijk overleg is er nog niet, laten de Vereniging Hogescholen en universiteitenvereniging VSNU weten. Ze volgen de richtlijnen van de overheid.

Vierde golf

Ook in een vierde coronagolf gaat het Nederlandse hoger onderwijs niet meer dicht, heeft demissionair minister Van Engelshoven eind augustus beloofd. Wel kan het kabinet in het uiterste geval het coronatoegangsbewijs verplichten, net als in het café of de bioscoop.

Duitsland stelt die eis dit studiejaar al. Daar moeten studenten kunnen aantonen dat ze gevaccineerd, getest of recent genezen zijn. Universiteiten en hogescholen controleren dat steekproefsgewijs.

In Nederland kunnen studenten en medewerkers gratis zelftests bestellen. Het is de bedoeling dat ze die gebruiken als ze geen coronaklachten hebben, anders moeten ze zich laten testen bij de GGD. De zelftests lijken overigens niet bijzonder populair.