Vind je draai in Breda met een nieuw studentenfestival

Foto: Sarah Sijstermans

Zin om te zwemmen in het Mastbos, historisch te zwaardvechten of mee te doen aan een klusworkshop? Het kan! In de maand november kun je als Bredase student deelnemen aan tientallen gratis workshops en evenementen. Onder de naam ‘Voel je thuis in Breda – GoodMood’ werkt de gemeente samen met BUas, Avans Hogeschool, Curio en De Rooi Pannen aan dit studentenfestival.

Het programma loopt van maandag 8 t/m donderdag 11 november en van maandag 15 t/m donderdag 18 november. Thema’s als sport, groen en duurzaam, ontmoetingen, DIY, clubs en spel, verdieping en kunst en cultuur komen voorbij. Zo kun je een kijkje achter de schermen nemen bij het Chassé Theater en een skateclinic volgen bij Pier15. Maar ook op de scholen zelf zijn verschillende activiteiten te doen zoals een barista-workshop bij De Rooi Pannen of een spelletjesmiddag op Avans. Op 18 november is er een eindfeest in Brack. “Er mogen 480 studenten in, hoe mooi is dat”, zegt organisator Isabelle Schol van GoodMood.

Je draai vinden

Deze weken zijn in het leven geroepen om aansluiting bij elkaar te vinden en nieuwe mensen te ontmoeten. “Studenten hebben in de coronaperiode de stad Breda niet of nauwelijks kunnen leren kennen. Door dit programma aan te bieden hopen we dat studenten hun draai kunnen vinden in de gezelligste studentenstad van Nederland”, zegt Isabelle. Ook kunnen ze zich op deze manier verbinden aan maatschappelijk betrokken organisaties.

Thuisgevoel

Het programma moet een thuisgevoel geven. “Een thuisgevoel is een belangrijke voorwaarde voor inclusieve en gelijkwaardige studentengemeenschap”, vervolgt Isabelle. Met workshops, rondleidingen, sportactiviteiten en zelf dingen doen zal het voor studenten op zowel fysiek als mentaal gebied positief uitpakken hoopt de organisatie.

Inschrijven

Studenten kunnen zich inschrijven via de site Goodmoodbreda.nl. Daar zie je wat er te doen is in de stad. Alle dagen kun je tussen 16:00 en 20:00 uur deelnemen aan het programma. Bovendien biedt de organisatie het programma in het Nederlands en het Engels aan.