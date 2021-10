Zingen en zuipen tijdens eerste Bredase Biercantus

Foto: Pavel Danilyuk via Pexels

Eindelijk gaat het plaatsvinden: de eerste Bredase Biercantus. Door corona zo’n anderhalf jaar later dan gepland, dus de drie organisatoren staan te trappelen. Bredase studenten kunnen op 4 november met z’n allen zingen en zuipen.

Organisatoren Daan, Jannes en Tim wonen in Breda en studeren aan de universiteit in Tilburg. Uit die stad kenden ze het fenomeen cantus al langer. Ze gingen er regelmatig naartoe, alleen was het altijd weer lastig om de laatste trein naar huis te halen. Zo ontstond het idee om een cantus te organiseren in hun eigen woonplaats.

Voor wie geen idee heeft wat het is: tijdens een cantus zitten studenten met z’n allen aan lange tafels en zingen ze mee met bekende liedjes als ‘Sweet Caroline’ en ‘Per Spoor (Kedeng Kedeng)’. Na elk nummer drinken ze een biertje. Door verenigingen is zoiets weleens georganiseerd, maar nooit op zo’n grote schaal als de drie Bredanaars nu doen.

Grapje

“Het begon als een grapje”, vertelt Daan. “We stuurden een mail naar verschillende zalen in Breda en De Avenue reageerde heel positief. Die zaal wordt gerund door een jonge gast uit Tilburg. Hij wilde zelf al eens eerder een cantus organiseren, maar had het daar te druk voor. Zo is het balletje gaan rollen.” Op 4 november staat in De Avenue een professionele zeskoppige band die de bekendste meezingers speelt.

Voor deze eerste Bredase cantus mikken de drie studenten op maximaal 250 deelnemers. “In Tilburg doen er tijdens de intro duizenden studenten aan mee, dus er zit voor ons zeker nog groei in”, zegt Daan. Iedereen is welkom, niet alleen studie- of studentenverenigingen, maar alle studenten die een leuke avond willen.

De organisatoren zijn ervan overtuigd dat dit een goed moment is voor de biercantus. Daan: “Kijk maar hoe druk het is in de stad tijdens stapavonden!”

Kaarten

Kaarten koop je op bredasebiercantus.nl. Bier tijdens de cantus is bij de prijs inbegrepen.

Volg het evenement op Facebook en Instagram voor de laatste updates.