1,5 meter weer verplicht, maar niet in het hoger onderwijs

Vanaf vandaag is het weer verplicht om 1,5 meter afstand te houden voor Nederlanders van 18 jaar en ouder. Dat maakte het demissionair kabinet gisteren bekend. Voor het mbo en hoger onderwijs wordt vooralsnog een uitzondering gemaakt.

Het afstand houden is op dit moment nog slechts een dringend advies. Maar het demissionair kabinet gaat wederom over tot een verplichting “om de sterke stijging van het aantal coronabesmettingen terug te dringen en verdere overbelasting van de zorg te voorkomen.” De politie en buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) gaan hierop handhaven en kunnen weer boetes van 95 euro uitdelen.

Uitzonderingen

Er gelden uitzonderingen voor onder meer studenten en docenten in het middelbaar beroepsonderwijs, hoger beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs.

Daarmee is de maximale groepsgrootte van 75 mensen nog de enige beperkende maatregel in het hoger onderwijs, maar de verwachting is dat er meer nodig is in de strijd tegen het virus.

Het demissionair kabinet plaveit momenteel de weg naar het invoeren van een coronapas in het hoger onderwijs. In dat geval hebben studenten alleen toegang tot de campus als ze zijn gevaccineerd, genezen of getest. Het is nog niet zeker of de pas daadwerkelijk wordt ingevoerd, maar dit heeft wel de voorkeur van het demissionair kabinet boven het invoeren van een volledige lockdown in het onderwijs.