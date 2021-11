1,6 miljoen mensen hebben nu een studieschuld

Een recordaantal van 1,6 miljoen mensen had begin dit jaar een studieschuld in Nederland. Hun gemiddelde schuld is niet omhooggegaan en bedraagt nog steeds 15,2 duizend euro.

Dit jaar hebben ruim 100 duizend mensen meer een studieschuld dan het jaar ervoor, meldt het CBS. Dat komt vermoedelijk doordat in ‘coronajaar’ 2020 meer jongeren gingen studeren. Het slagingspercentage in het voortgezet onderwijs was hoog en minder jongeren namen een tussenjaar.

© HOP. Bron: CBS.

Schuld blijft even hoog

De gemiddelde studieschuld is sinds de invoering van het leenstelsel in 2015 opgelopen van 12,4 duizend euro tot 15,2 duizend euro begin 2020. Dat het bedrag sindsdien niet verder is gestegen, komt misschien door de steunmaatregelen van de overheid, zoals een halvering van het collegegeld.

© HOP. Bron: CBS.

Totale schuld neemt toe

De totale schuld van studenten en oud-studenten neemt wel toe. Begin 2021 was het 24,4 miljard euro, zeven procent meer dan het jaar ervoor. De studieschuld is verdubbeld sinds de invoering van het leenstelsel.

© HOP. Bron: CBS.

Leeftijd

Jongeren hebben de laagste schulden, want hebben nog niet zo lang kunnen lenen. Tot 20 jaar hadden ze een schuld van gemiddeld 2,6 duizend euro, 30 procent minder dan het jaar ervoor. Bij jongeren van 20 tot 25 jaar bedraagt de schuld 12,8 duizend euro, ongeveer hetzelfde als vorig jaar.

Bij oudere Nederlanders ging de studieschuld dit jaar wel omhoog. Mensen tussen de 25 en 30 jaar hadden gemiddeld 19,1 duizend euro openstaan.