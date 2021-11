Aantal hbo-eerstejaars gedaald naar normaal niveau

De instroom van nieuwe hbo-studenten is dit studiejaar met 8,7 procent gekrompen en zit weer op het niveau van vóór de coronacrisis. Dat blijkt uit de voorlopige cijfers van de Vereniging Hogescholen.

In voorgaande jaren steeg het aantal eerstejaars hbo-studenten steeds, met een flinke piek in de coronacrisis. De daling van dit jaar viel dus te verwachten. De instroom komt uit op het niveau van 2019.

In totaal staan er nu 492.806 studenten ingeschreven bij de hogescholen, nog altijd een half procent meer dan vorig jaar. Vooral bij de associate degree-opleidingen groeide het totale aantal inschrijvingen opnieuw flink, van ruim 18 duizend vorig collegejaar naar ruim 20 duizend nu.

Instroom hbo – Bron: Vereniging Hogescholen

In 2020 groeide het hbo explosief. Het centraal eindexamen ging vanwege de coronacrsis niet door zodat bijna alle havisten slaagden en konden gaan studeren. Bovendien namen scholieren in de crisis geen tussenjaar: ze konden niet reizen en werk lag niet voor het oprapen. Ook veel mbo’ers gingen liever doorstuderen dan in de crisis een baan zoeken.

In februari 2022 volgen de definitieve inschrijvingscijfers, nadat ze zijn gecheckt door het ministerie. Dan zijn er ook gegevens per hogeschool en opleiding beschikbaar.