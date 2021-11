Aanvullende beurs vaker aangevraagd na brief van DUO

Illustratie: Elmarye Aaij

Heel wat studenten hebben recht op een aanvullende beurs, maar vragen die niet aan. Persoonlijke mails en brieven kunnen hen overhalen, blijkt uit onderzoek. DUO gaat daar meer gebruik van maken.

Vorig jaar bleek dat een kwart van de eerstejaarsstudenten met recht op een aanvullende beurs daar geen gebruik van maakt. Ze kennen de voorwaarden niet goed of denken dat ze niet in aanmerking komen.

De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) onderzocht en testte de afgelopen jaren verschillende manieren om studenten beter te bereiken. De eerste resultaten lieten zien dat de kans op een aanvraag stijgt met 10 procent als er betere mails worden gestuurd naar studenten.

Het meeste effect hebben berichten die persoonlijk van aard zijn, waarin de leenangst van studenten wordt aangestipt én de drempel wordt verlaagd om aan de ‘complexe’ aanvraag te beginnen.

Effectiever

Uit een vervolgonderzoek bleek dat een brief effectiever is dan een mail. DUO schat in met de brieven 15 procent van het ‘niet-gebruik’ van de beurs in het hoger onderwijs terug te dringen en met de verbeterde mails zo’n 5 procent.

Een bijkomend effect is dat studenten die lenen na het aanvragen van de aanvullende beurs minder gaan lenen. Dat is ook de bedoeling, want een lening moet altijd terugbetaald worden en een aanvullende beurs wordt een gift als studenten binnen tien jaar afstuderen.

De brieven worden sinds afgelopen zomer verstuurd naar grote groepen studenten en scholieren. De verpersoonlijkte mails worden sinds dit collegejaar als de nieuwe standaard gebruikt.

Automatische toekenning

Misschien zijn de brieven en mails over een tijdje niet meer nodig. Demissionair minister Van Engelshoven gaf vorig jaar opdracht om onderzoek te doen naar het automatisch toekennen van de beurs.

Daar zitten nog wat haken en ogen aan omdat de privacywetgeving in dat geval moet worden aangepast. DUO kan nu alleen inkomensgegevens bij de Belastingdienst opvragen als studenten al een beurs hebben aangevraagd.

Het afgeronde onderzoek met daarin verschillende scenario’s ligt nu bij het ministerie. Dat zal, naast het leenstelsel, onderwerp van gesprek zijn bij de coalitieonderhandelingen.