Technische studenten van Avans tweede op Techathon

Wim Beltman van installatiebedrijf Van Dorp en student Sam van der Pol tijdens de pitch op de Techathon 2021

Studenten van verschillende technische opleidingen van Avans zijn vorige week donderdag tweede geworden op de Techathon 2021 in Arnhem. Samen met het bedrijf Van Dorp en Van Dorp Academie vormden ze een team en namen ze deel aan de wedstrijd voor installatiebedrijven en technische opleidingen.

Rijksvastgoedbedrijf in Arnhem

In totaal moesten tien teams een nieuwe toekomst creëren voor het monumentale en verouderde kantoorgebouw uit 1955 van het Rijksvastgoedbedrijf in Arnhem. Binnen een dag moest er een circulair en energiezuinig plan op tafel liggen. Elk team bestond uit een mix van medewerkers van installatiebedrijven en studenten van hbo- en mbo-opleidingen.

“Het ging heel goed”, reageert Sam van der Pol, vierdejaarsstudent Werktuigbouwkunde in Breda. “De druk was hoog, vooral op het einde. Het hele plan moest namelijk ook nog eens netjes op papier gezet worden voor een goede pitch.” Naast vier collega’s van installatiebedrijf Van Dorp deden studenten Frank van de Greef, Technische Bedrijfskunde in Den Bosch, Lowie Swinkels, Bouwkunde in Den Bosch en Rik Vos, Technische Informatica in Breda mee.

‘Vooruit en Verbinden’

Het team van Avans maakte een plan, genaamd ‘Vooruit en Verbinden’, waarin de nadruk lag op het hergebruik van installaties en installatiematerialen en het terugdringen van de CO2-uitstoot. “We hebben een duurzaam circulair plan bedacht en bovendien hoeft er niet veel gesloopt te worden”, legt Sam uit.

De jury was onder de indruk van hun idee. “Helaas zijn we net geen eerste geworden.” Toch heeft hun tweede plaats iets opgeleverd. Het Rijksvastgoedbedrijf wil wel graag met hen in gesprek om te kijken of de plannen daadwerkelijk uitgevoerd kunnen worden. “En zo zijn we toch een beetje de winnaar”, zegt Sam.

Winnaars

Team Kuijpers/HvA/ROC Tilburg kwam als beste uit de bus. Volgens de jury van de Techathon 2021 slaagden zij het beste in circulaire elementen combineren met energiezuinige oplossingen. Met een trofee en vijfduizend euro gingen zij huiswaarts. Bovendien gaat het Rijksvastgoedbedrijf ook met hun plan serieus aan het werk.