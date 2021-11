Avansmedewerker Margot wil met sportevenement geld ophalen voor onderzoek naar kanker

Margot Diepen

Zo’n tweehonderd mensen laten zich aankomende zaterdag van hun sportieve kant zien en zullen geld ophalen voor Instituut Verbeeten. Dat instituut voert kankerbehandelingen uit in Breda, Tilburg en Den Bosch. De deelnemers kunnen zich laten sponsoren en meedoen aan allerlei sportieve activiteiten. Avansmedewerker Margot Diepen zit in de organisatie van het evenement. ‘’Als je iets kunt doen om iemand beter te maken, moet je dat doen.’’

Dat kanker een vreselijke ziekte is, weet Margot als geen ander. In haar nabije omgeving maakte ze mee wat de gevolgen van kanker zijn. Zo overleed haar vader twintig jaar geleden aan de ziekte. Hij werd tevergeefs behandeld bij het Verbeeten Instituut in Tilburg. ‘’En mijn moeder werd twee jaar geleden bestraald voor borstkanker bij het instituut in Den Bosch. Toen heb ik ervaren hoe belangrijk het is om goed begeleid te worden’’, vertelt de projectleider studiekeuzeactiviteiten. ‘’Zo’n behandeling heeft veel impact op je. Lichamelijk, maar ook mentaal.’’



Bij de jaarlijkse Verbeeten Challenge, die op verschillende momenten in zowel Tilburg als Breda wordt gehouden, wordt geld ingezameld voor het Verbeeten Fonds. Dit jaar gaat het geld naar onderzoek naar hersentumoren. Een gevolg van de behandelingen is dat patiënten vaak lang last houden van vermoeidheid en geheugenverlies. Met nieuwe, speciale bestralingsapparaten, worden die klachten verminderd.



200 deelnemers

Deelnemers kunnen uit meerdere sportevenementen kiezen waarvoor ze zich moeten inschrijven. Er worden verschillende afstanden gewandeld, gefietst, gemountainbiket en gewielrend. Je kunt zelf meedoen en je laten sponsoren, of gewoon iets bijdragen. Op dit moment doen er zo’n tweehonderd deelnemers mee én 35 teams.

Verbeeten Challenge

‘’De een doet mee om er een leuke, sportieve dag van te maken, de ander puur om geld op te halen voor het goede doel’’, aldus de Avansmedewerker, die omdat ze in de organisatie zit zelf geen tijd heeft om ook mee te doen. ‘’Anders had ik meegedaan aan de wielrenroute van 130 kilometer. Nu gaat mijn man in mijn plaats.’’



De organisatie heeft een streefbedrag van twintigduizend euro voor ogen. Dat moet worden opgehaald middels de gesponsorde deelnemers en opbrengst uit consumpties. ‘’We hopen in ieder geval een mooie dag neer te zetten.”