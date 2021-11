Avansstudenten bedenken nieuwe inkomstenbron voor de Efteling

Studenten presenteren hun idee aan de Efteling (Foto: Yolanda Stalfoort)

Vier eerstejaarsstudenten Human Resources Management (HRM) in Breda hebben volgens de Efteling het beste idee om het pretpark tijdens een lockdown alsnog inkomen te laten genereren. “Ze gaan het idee misschien zelfs oppakken en dat geeft wel bevestiging dat wij het echt goed hebben gedaan”, vertelt een student uit het winnende team.

Het project is een samenwerking tussen Avans Hogeschool en de Efteling. De opleidingen Bedrijfskunde en HRM in Breda en Accountancy en Finance & Control in Breda en Den Bosch doen mee. Tien weken lang werkten eerstejaarsstudenten aan een vraagstuk dat zij van de Efteling kregen. Dit jaar was de vraag: hoe kan de Efteling ervoor zorgen dat het park minder gevoelig is voor de gevolgen van de pandemie?

Het winnende team (Foto: Yolanda Stalfoort)

Per opleiding werd het beste idee vervolgens gepresenteerd aan de Efteling. Van een drive thru tot het verhuren van accommodaties aan bedrijven, allerlei concepten kwamen voorbij. Van de zes groepjes kiest de Efteling vervolgens een winnaar.

Fietsroutes

Dit jaar hadden studenten HRM Juul Dekkers, Judith Franssen, Daphne Klaassen en Carmen Dupuis het beste idee. Twee fietsroutes waarbij een gids vertelt wat er allemaal te zien is en wat het achtergrondverhaal is werd tot winnaar verkozen.

Goed punt

De winst was een complete verrassing voor de groep. Judith: “Wij gingen helemaal niet voor de presentatie bij de Efteling. Wij wilden gewoon een goed punt halen en de rest maakte niet zoveel uit. Maar uiteindelijk hebben we en een goed punt én hebben we gewonnen!” De fietstocht werd tot beste idee gekozen, omdat het recreatief is en dus past binnen de cultuur van het park.

Inmiddels bestaat de samenwerking tussen de hogeschool en het recreatiepark al zes jaar. “Wij vinden het als bedrijf belangrijk om het onderwijs te steunen”, vertelt financieel directeur van de Efteling Daan van Baarsen. Maar daadwerkelijk een concept doorzetten binnen het bedrijf gebeurt bijna niet. “Vaak inspireren de concepten ons wel. Mochten wij weer een lockdown meemaken, gaan wij zeker aan het idee van de fietstocht denken”, zegt Sander Bruijn, teamlid Ontwikkeling.