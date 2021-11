Avansstudenten Demi en Pleun bundelen krachten tijdens werken aan project Social Tree

Pleun van Otten (links) en Demi Hendriks bij de Social Tree

Demi Hendriks en Pleun van Otten lopen allebei stage bij Koek, een digital agency gespecialiseerd in het maken van webapps. De derdejaarsstudenten Informatica en Communication & Multimedia Design (CMD) wilden echter niet alleen iets aan hun eigen ontwikkeling doen en bijdragen aan het bedrijf, maar ook iets voor een ander betekenen. Daarom nemen ze de leiding in het Social Tree-project, een inzamelingsactie om geld op te halen voor een goed doel. Niet waar ze voor studeren, wel wat ze leuk vinden.



Social Tree is een sociaal initiatief dat vorig jaar is opgezet door Koek en bedrijf Van Swaay. Bij de Schaapskooi in Schijndel werd toen voor het eerst een houten kerstboom van vier meter hoog opgetuigd. Er was de mogelijkheid om de houten balken te sponsoren. Dit jaar de aankleding, waarvan de opbrengsten naar Woonboerderij Schijndel gaan, een plek waar kinderen een fijn thuis krijgen waar dat voorheen door omstandigheden niet mogelijk was. ‘’Zij kunnen het geld echt heel goed gebruiken. Elke bijdrage is voor hen een lichtpuntje’’, vertellen Demi en Pleun vanaf hun stageadres in Uden.

Teruggeven

‘’Aan het begin van het project vonden we het best spannend. Dit is heel iets anders dan we gewend zijn op onze studies CMD en Informatica’’, zeggen de twee Avansstudenten. ‘’Maar het was ook gelijk heel leuk, dankzij dit project kunnen we onze kennis van beide opleidingen combineren. Een stage zien studenten vaak alleen als plek bij bedrijven om zichzelf te ontwikkelen op het gebied waarin ze studeren, niet als plek om iets terug te geven aan de mensen in de buurt. Met onze actie proberen we het verschil te maken voor een ander.’’

Pleun en Demi

Eye opener

Om de boom sfeervol aan te kleden, vragen de studenten aan zoveel mogelijk mensen een lamp of kerstbal te sponsoren. Voor tien euro sponsor je een lampje, voor twintig een grote kerstbal. Degene met het hoogste bod op de handgemaakte kerstster die als piek fungeert, krijgt hem in het nieuwe jaar mee naar huis. Om het project te openen, organiseren de twee bedrijven op 15 december een kerstfair. Ze nodigen iedereen uit om een grote kerstbal te komen versieren en ophangen. ’’Dan kan iedereen zijn of haar eigen kerstbal in de boom zien hangen, dat is toch superleuk?’’, zeggen de derdejaarsstudenten. ‘’Het is misschien ook een eye opener voor sommige kinderen. Zo beseffen ze dat niet iedereen het thuis fijn heeft.’’

Stereotype stage

Het organiseren van een inzamelingsactie als deze is voor de studenten wel even wennen, al draaien ze daar hun hand niet voor om. ‘’Ik wilde deze stage juist gebruiken om ook iets te doen wat buiten mijn vakgebied ligt. Normaal zit ik als Informaticastudent de hele dag achter een scherm te werken. Van dat stereotype wil ik af’’, legt Pleun uit. Demi: ‘’Bij CMD werken we vaker aan dit soort projecten, maar samenwerken met een informaticastudent heb ik nog niet eerder gedaan. Het fijne is dat we van elkaars kwaliteiten gebruikmaken. W e vullen elkaar goed aan.’’

120 procent

Welk bedrag de studenten ophalen, maakt ze niet zoveel uit. Elke bijdrage wordt gewaardeerd. Daarmee kan de Woonboerderij veel producten aanschaffen voor de kinderen. “Voor ons is het geslaagd als we elkaar kunnen helpen in deze tijd, dat is waar we het voor doen. We werken er hard aan om dat voor elkaar te krijgen, wel 120 procent!’’

Naast het project focussen de twee Avansstudenten zich op hun andere werkzaamheden voor Koek. Die bestaan uit het bedenken van een nieuwe huisstijl en het bouwen van een vernieuwde webapp. ‘’Heel leuk, het is een creatieve en uitdagende stage, waarbij veel afwisseling is en eigen input wordt gewaardeerd’’, aldus de twee, die tot eind januari stagelopen bij Koek.

Ook meedoen? Bijdragen aan de Social Tree kan nog tot en met 31 december via deze link.