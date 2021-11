Avansstudenten richten eerste Bossche islamitische studentenvereniging op

Het bestuur van Sa Rahma v.l.n.r. Jamal Ben Haddu, Abdelmounim Lamchachti, Amira El Aboussi en Fatima Zohra Rafya

Den Bosch is sinds dit studiejaar een vereniging rijker. Avansstudenten richtten Sa Rahma op, de eerste islamitische studentenvereniging van de stad. Komende vrijdag organiseert Sa Rahma het eerste evenement, een workshop Leren studeren op het hbo.

“Tussen mijn mbo- en hbo-opleiding maakte ik kennis met de islamitische studentenvereniging in Eindhoven, Sa Salaam”, vertelt voorzitter en tweedejaarsstudent Jamal Ben Haddu. Op het mbo leerde hij Mohamed El Ouazizi kennen met wie hij bij Avans in Den Bosch Bouwkunde ging studeren. Bij beiden begon het idee te kriebelen om in Den Bosch een eigen vereniging te beginnen. “De gezelligheid en de binding die we voelden in Eindhoven, wilden we ook naar onze eigen studentenstad halen.”

Er bleek animo voor, want binnen no-time vonden de twee studenten een bestuur waarmee ze Sa Rahma oprichtten. De vereniging heeft een educatief en verbindend doel. “Het bestuur bestaat uit Avansstudenten, maar niet alleen studenten van Avans kunnen lid worden. Het is een stadsbrede vereniging, dus ook studenten van andere hogescholen uit Den Bosch zijn welkom.”

Datzelfde geldt als je niet gelovig bent. “Rahma betekent barmhartigheid en dat willen we ook uitstralen naar onze leden. Of je nu wel of niet moslim bent, iedereen is welkom.” Maar kun je bij een islamitische studentenvereniging wel om het geloof heen als niet-gelovige? Volgens vierdejaarsstudent Integrale Veiligheidskunde en eventmanager Amira El Aboussi wel. “Sa Rahma biedt uiteraard islamgerelateerde activiteiten aan, zoals workshops Arabisch alfabet, maar het is aan jezelf of je daaraan deelneemt. Tijdens de workshop Leren studeren op het hbo, komt het geloof niet of amper ter sprake.”

Educatie en gezelligheid

Als je op zoek bent naar een studentenvereniging die regelmatig feestjes organiseert of tot diep in de nacht op stap gaat, dán moet je niet bij Sa Rahma zijn, menen de studenten. “Naast alle educatieve activiteiten vergeten we de gezelligheid niet, maar een feestje met alcoholische versnaperingen zit er bij ons niet in”, vertelt Amira. “Uiteraard zullen we netwerken en gezellig samenkomen.”

Het bestuur van Sa Rahma is blij met de stilte- en gebedsruimtes die er op de Avanslocaties zijn. Op hun website staat een video waarin ze vanaf station ‘s-Hertogenbosch naar de ruimte lopen. “Wel horen we geluiden dat er behoefte is aan grotere ruimtes. Zeker in coronatijd waarin je met zo min mogelijk personen naar binnen wilt en mag, moet je best vaak wachten omdat de ruimte bezet is. Even bidden tussen de lessen door is er dan niet bij. Sa Rahma wil zich ook voor dit soort onderwerpen en projecten hard maken”, zegt Jamal.

Voor de eerste activiteit van aanstaande vrijdag, de workshop Leren studeren op het hbo, kregen de studenten ook hulp van Avansdocenten. “We hebben van docenten positieve reacties gekregen op Sa Rahma en tips over hoe je kunt leren op het hbo.”

De workshop wordt gegeven om 16:00 uur bij Avans aan de Onderwijsboulevard in lokaal OF101. Aanmelden kan via: rahma.denbosch@outlook.com of meld je aan via Instagram: @rahma.denbosch.