DIF-directeur Gerdinand Bosch wint SURF Onderwijsaward

Gerdinand Bosch met zijn award

Gerdinand Bosch, directeur van de Diensteenheid ICT en Facilitaire Dienst (DIF) bij Avans, is woensdagmiddag tot winnaar van de SURF Onderwijsaward 2021 verkozen. Deze prijs wordt sinds 2016 elk jaar uitgereikt aan mensen werkzaam in de ICT die zich inzetten voor technologische innovatie in het onderwijs.

Gerdinand Bosch kreeg de prijs uit handen van Christien Bok, Innovatiemanager ICT & Onderwijs bij SURF, een coöperatieve vereniging van Nederlandse onderwijs- en onderzoeksinstellingen. “De visie van Gerdinand is dat technologie waarde toevoegt voor studenten en docenten. Voor studenten leidt dat tot persoonlijk, flexibel onderwijs. En docenten krijgen daardoor alle ruimte voor hun creativiteit in hun lessen. ‘Value for education’ is zijn motto”, vertelt Bok. De Avansmedewerker kreeg ook complimenten voor zijn vastberadenheid en zijn constructieve houding. ”Voor student wil je persoonlijkheid en flexibiliteit bieden en voor de docent wil je creativiteit in zijn onderwijs de ruimte bieden.”

Uitdaging

In de Ambitie 2025 van Avans is een belangrijke rol weggelegd voor technologie, waarmee Avans flexibel onderwijs gaat aanbieden. Met DIF staat Bosch voor de opgave om die nieuwe technologie een waardevolle plek te geven in het onderwijs. “Een grotere uitdaging dan we ooit zijn aangegaan. En dat moet echt samen, samen, samen”, benadrukt de prijswinnende Bosch.

Aanmoediging

Sarah Wilton, lid van het College van Bestuur, is blij met de prijs voor de directeur. “Het is een bevestiging dat de visie die Gerdinand uitdraagt de goede weg is. Die visie past bij onze ambitie en de invulling daarvan. Voor Avans is dit een bevestiging en aanmoediging om hiermee door te gaan.”