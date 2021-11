Avansdocenten winnen eerste prijs op documentairefestival IDFA

Foto’s: Luciano Pinna

Avansdocenten Mark Meeuwenoord en Marcel van Brakel hebben op het International Documentary Festival Amsterdam (IDFA) de special jury award for creative technology in de categorie Immersive Non-Fiction gewonnen met Symbiosis. Het project is een innovatieve VR-experience waarbij meerdere deelnemers in een eigen nieuwe wereld zijn. Aan het project werkten studenten van de opleiding Communication & Multimedia Design (CMD) en St. Joost School of Art & Design mee.

De VR-experience Symbiosis is een soft robotica-systeem: je kruipt, met behulp van een pak, letterlijk in de huid van iets of iemand anders en je lichaam zal verschillende sensaties voelen. Het is multi-zintuigelijk: geuren, geluiden en tast worden aangeboord.

Foto: Luciano Pinna

Pad, vlinder en orchidee

In de wereld van de twee CMD-docenten kun je als mens een combinatie worden met een plant of dier, zoals een pad. Je krijgt een pak aan waar bijvoorbeeld zichzelf opblazende kikkerwangen in verwerkt zijn. “Die blazen in en uit”, begint Marcel. “Je lijf raakt aan die pulserende bewegingen gewend. Bij het uittrekken van het pak voelde ik wel iets bijzonders, een soort fantoompijn. Het brein went snel aan een nieuw lichaam, want ik miste die wangen.” Maar er zijn meerdere transformaties mogelijk. Tot een vlinder, een orchidee of een eencellige bacterie slime mold. “Je krijgt een pak aan zo voel en kijk je wat dat doet.”

Doel

Het doel van Symbiosis is speculeren over hoe de toekomst eruit ziet wanneer je als mens je machtspositie loslaat. De makers willen je naar andere wezens laten kijken en je nieuwe inzichten geven. Marcel: “We zitten in een ecologische crisis en ik zocht een antwoord op die crisis. Met deze ervaring zoeken we uit wat er gebeurt als je als mens minder centraal staat en meer in symbiose met je omgeving. Maar ook wat het doet wanneer je je als mens wegcijfert en vastzit in een ander lichaam.”

Foto: Luciano Pinna

De IDFA-jury roemt het project van de Avansdocenten, vooral vanwege de combinatie van verschillende technologieën. Het is een aanvulling voor de industrie en het werkveld. Bovendien is het het eerste soft robotica-systeem dat werkt met druk en met geuren. “Tot nu toe bestonden er systemen met twee of drie geuren. Wij gebruiken zo’n zeven tot negen”, zegt Marcel trots.

EYE

De afgelopen weken hebben de docenten het project in het EYE museum in Amsterdam gepromoot. “We voelden dat dit een heel bijzonder project was. Iedereen wilde het ervaren, na twee dagen we waren we stijf uitverkocht”, legt de CMD-docent uit.

Foto: Luciano Pinna

Tweeënhalf jaar aan onderzoek ging hieraan vooraf. Verschillende studenten van Avans werkten mee. “We hebben alles zelf gefabriceerd, tot aan alle onderdelen van de soft robotica.” Ze werkten dag en nacht en rolden op de dag voordat ze naar EYE moesten om vijf uur uit de studio. Toch waren er nog een paar problemen. “Kabels braken, de software trok het niet altijd en er waren ook wat dingen mis met het pak. Tja, dan sta ik knarsend langs de kant.”

Toekomst

“We willen dit heel graag afmaken.” De foutjes die er nog in zitten, halen Mark en Marcel uit hun VR-experience. Daarna willen ze op wereldtournee. “De Biënnale van Venetië heeft al interesse.” Maar het is in deze tijd wel de vraag of die tournee er komt. ”Het is een heel fysieke expositie dus we zijn afhankelijk van de ontwikkelingen rond Covid”, concludeert Marcel.

Om te ervaren hoe de wereld van Symbiosis is klik je hier.