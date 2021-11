Internationaal studentennetwerk ESN bruist met Avansstudenten: ‘We kijken nu ook met een ‘Avansblik”

De ESN in Breda

Wil je internationale studenten ontmoeten? Dan moet je bij het Erasmus Student Network (ESN) zijn. Het internationale studentennetwerk werkt nu twee jaar samen met Avans Hogeschool en ziet dat de animo groeit. Nog niet eerder kozen zoveel Avansstudenten voor een functie in het bestuur en de commissies.

“We hebben weleens een betere Week van de Internationale Student gehad”, begint Philippe Fortrie, voorzitter van de Bredase tak van ESN. De weekly drink die op de agenda stond, is afgelast door de coronamaatregelen. Toch is hij positief: “De opstart in september en oktober was goed. 280 studenten hebben zich aangemeld voor ons buddyprogramma: 250 internationals en 30 lokale studenten. We hebben al tweederde van de buitenlandse studenten aan een buddy gekoppeld.”

Philippe Fortrie

Internationale studievereniging

ESN is de grootste internationale studievereniging van Europa. Verspreid over 42 landen biedt het netwerk een community voor internationale studenten. In Breda werkt de organisatie samen met Avans Hogeschool, Breda University of Applied Sciences (BUAS) en de gemeente. Het doel van ESN is om internationale studenten een fijne studententijd te bezorgen. Vrijwilligers van het netwerk halen de nieuwkomers op van het vliegveld, er wordt wekelijks geborreld en twee keer per maand is er een activiteit. Ook koppelt ESN internationale studenten aan locals, zodat iedereen een buddy heeft om vragen aan te stellen.

“Zonder ESN overleven de studenten het wel”, zegt Philippe, die zelf geboren is op Curaçao, opgroeide in Florida en toen hij naar Nederland kwam de taal en cultuur moest leren kennen. Hij weet dus als geen ander hoe het is om in een ‘vreemd’ land te gaan studeren. “Maar het is fijn als je op het vliegveld een vriendelijk gezicht ziet en een buddy hebt die jou vertelt waar je de leukste yogalessen kunt volgen. Onze activiteiten zijn erop gericht om nieuwe mensen te ontmoeten. Bij ESN sluiten studenten internationale vriendschappen, misschien wel voor het leven.”

Samenwerking

Komende maand is het twee jaar geleden dat Avans en ESN hun handtekening zetten onder de samenwerking en binnenkort wordt die overeenkomst weer verlengd. Het was even opstarten in het begin, maar nu telt het vijfkoppige bestuur twee Avansstudenten en zijn de studenten van Avans ook goed vertegenwoordigd in de commissies. “Dat is belangrijk, omdat zij onze evenementen met een ‘Avansblik’ bekijken”, zegt Philippe, die zelf BUAS-student is. “Daardoor kunnen we meer internationals bereiken. We merken dat we zichtbaarder zijn onder de Avansstudenten en kunnen meer diverse activiteiten aanbieden.”

Diversiteit

Er is voor ieder wat wils: van themafeesten en sportevenementen tot uitjes naar verschillende steden. Die diversiteit is belangrijk, vertelt Philippe, omdat iedere buitenlandse student een andere ervaring zoekt. “In de top drie van landen waar onze studenten vandaan komen, staat Roemenië op 1, gevolgd door Bulgarije en Duitsland. Duitsers benaderen het studentenleven zoals veel Nederlandse studenten dat ook doen: ze houden van een feestje en willen genieten van hun studententijd.”

Voor bezoekers uit de twee Oostbloklanden ligt dat anders. “Zij komen hier voor het kwalitatief goede onderwijs en willen daarna in hun thuisland een goed leven opbouwen. Deze studenten ondernemen over het algemeen liever wat rustigere activiteiten zoals een city trip.” En dan zijn er nog de exchange studenten, die voor een korte tijd in ons land zijn en hun tijd optimaal willen benutten. “Zij gaan alle feestjes af en willen zoveel mogelijk meemaken, als ze maar niet hoeven te slapen”, lacht Philippe.

Banden aanhalen

Voor het komende jaar wil ESN het contact met studenten weer versterken. Vorig studiejaar zakte het aantal mensen dat gebruikmaakte van een ESN-kortingskaart van zo’n 600 naar ongeveer 100 door de uitbraak van het coronavirus. “Dit collegejaar konden we fysiek aanwezig zijn bij de introductie en dat heeft geholpen”, zegt Philippe. Hij ziet het positief in: “Het doel van dit jaar is om de banden met studenten weer aan te halen. Én we willen als organisatie steeds professioneler worden.

Zin om internationale vrienden te maken? Philippe geeft tips.



1. Sluit je aan bij ESN! Neem een kijkje op de website of kom langs tijdens de inloopuren.

2. Als je buddy wordt, matcht ESN je aan internationale studenten met dezelfde interesses.

3. Kom naar een van de activiteiten, daar ontmoet je gegarandeerd nieuwe mensen.

4. Neem eens een internationale student op sleeptouw en laat de Nederlandse cultuur zien.