Formerende partijen houden deur dicht voor extra onderwijsgeld

Afbeelding ter illustratie. Bron: Elmarye

De Tweede Kamer spreekt grote woorden over het belang van onderwijs, maar extra geld komt er nog niet. De formerende partijen willen eerst de coalitieonderhandelingen afwachten, blijkt in het debat over de onderwijsbegroting.

Gisteren trapten de partijen in de Tweede Kamer het debat over de onderwijsbegroting voor 2022 af, maar ze zaten met een probleem. Het kabinet is al maandenlang demissionair en de onderhandelingen over een nieuw regeerakkoord lopen nog. Waar praat je dan over?

Regeringspartij VVD schetste een paar vergezichten. Het wetenschappelijk onderwijs ontploft, terwijl het hbo krimpt. “Laten we ophouden met het verheerlijken van het academisch niveau”, opperde Kamerlid Hatte van der Woude. Als jongeren beter in het hbo passen, zou dat geen probleem moeten zijn.

Nederlands

Misschien moeten de universiteiten vooral minder studenten uit het buitenland werven, dacht PVV-Kamerlid Harm Beertema. Er is volgens hem een eenvoudige oplossing voor de enorme toeloop van internationale studenten: ga weer in het Nederlands lesgeven.

En zo kwamen er meer voorstellen en waarschuwingen van allerlei partijen. Jan Paternotte (D66) brak bijvoorbeeld een lans voor Europese opleidingen, oftewel samenwerkingsverbanden van universiteiten en hogescholen over de landsgrenzen heen.

Maar over geld kon hij nog weinig zeggen. Paternotte sprak van een “toch wat ongebruikelijke begrotingsbehandeling, met een kabinet dat in een diep demissionaire status zit terwijl we de onderhandelingen afwachten”.

Borrelpraat

De oppositiepartijen namen daar geen genoegen mee. Zij vroegen, fel of minder fel, aandacht voor de problemen in het onderwijs. “Dit is een begrotingsdebat”, zei SP-Kamerlid Peter Kwint. Als het debat geen consequenties heeft voor de begroting, dan is het volgens hem “borrelpraat of bezigheidstherapie”.

Maar de regeringspartijen lieten zich niet uit de tent lokken. Vooral CDA-Kamerlid René Peters was er expliciet over. “Ik kan hier geen amendementen steunen die geld gaan kosten”, zei hij. “Zo makkelijk is het.”

GroenLinks-Kamerlid Westerveld viel Kwint bij. Ze noemde het zuur dat de coalitiepartijen van alles vertellen over verstandig beleid in het onderwijs, “maar dat de deur tegelijkertijd potdicht lijkt te zitten”.

Niet naïef

“Laten we niet naïef zijn”, antwoordde Peters. “U weet ook hoe het werkt. Als er coalitieonderhandelingen zijn, dan kan ik niet gauw even stukjes van het CDA-verkiezingsprogramma werkelijkheid proberen te maken.”

Vanmiddag wordt het debat voortgezet. Dan antwoorden demissionair ministers Slob en Van Engelshoven op de vragen van de Tweede Kamer en dienen de Kamerleden moties en eventueel amendementen in.