Geen 2G maar 3G in hoger onderwijs

Foto: Pixabay

Als de coronapas inderdaad verplicht wordt in het hoger onderwijs – en daar lijkt het wel op – dan krijgen studenten toegang tot de campus als ze gevaccineerd, genezen of getest zijn. 3G dus.

Dat blijkt uit het ontwerpbesluit dat het demissionaire kabinet vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. De medezeggenschap staat hierbij buitenspel en mag niet meepraten over de invoering.

De komst van dit ontwerpbesluit (en een bijbehorende wetsvoorstel) was al aangekondigd in een brief van minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid. De coronabesmettingen lopen zo snel op dat het kabinet drastische maatregelen overweegt.

Geen lockdown

Het is nog niet zeker dat de coronapas daadwerkelijk wordt ingevoerd, maar OCW-minister Van Engelshoven wil in elk geval geen nieuwe lockdown in het hoger onderwijs. Dan liever een coronapas, zegt ze keer op keer.

Die mogelijkheid van een coronapas in het hoger onderwijs staat sinds afgelopen voorjaar al in een tijdelijke wet, maar daarin staat ook dat de medezeggenschap een veto heeft. In het nieuwe besluit wordt dat veto omzeild.

Het is nog niet zeker wat de politieke partijen in de Tweede Kamer daarvan vinden. Ze hebben hun kruit nog droog gehouden.

Voorziening voor testen

Hogescholen en universiteiten moeten zorgen voor “een toegankelijke voorziening waar de student zich kan laten testen op infectie met het virus SARS-CoV-2”, staat in het ontwerpbesluit. Ook moet de informatievoorziening daarover op orde zijn.

Verder moeten de instellingen de toegankelijkheid van het onderwijs borgen voor de student die niet over een coronatoegangsbewijs beschikt. Het is nog niet duidelijk wat er gebeurt wanneer die borging niet lukt.

Uitzonderingen

Het kabinet wil dezelfde uitzonderingen laten gelden als tijdens de lockdowns. Voor een tentamen hoeven studenten dus geen coronapas te tonen. Hetzelfde geldt voor ‘kwetsbare studenten’ die voor begeleiding naar de campus mogen komen. Ook het praktijkonderwijs wordt uitgezonderd.

Die uitzonderingen gelden “onder de voorwaarde dat dan op andere wijze een passend beschermingsniveau kan worden bereikt”. Te denken valt aan de anderhalve meter afstand, mondkapjes, beperkte groepsgrootte enzovoorts.

Het kabinet zou graag willen dat de Tweede Kamer dit besluit zo spoedig mogelijk aanneemt om vaart te kunnen maken. Het is nog niet bekend of een meerderheid daaraan mee wil werken.