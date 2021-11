Geen nieuwe coronaregels voor hoger onderwijs

Bron: Rijksoverheid

Het hoger onderwijs wordt niet geraakt door de nieuwe coronamaatregelen die het kabinet vanavond heeft afgekondigd. Zelfs het avondonderwijs kan doorgaan.

Vanaf zondag geldt er in Nederland een avondlockdown, heeft demissionair premier Rutte zojuist medegedeeld. Om 17 uur moeten cafés, bioscopen, musea, sportscholen, clubs enzovoorts hun deuren sluiten. Alleen essentiële winkels zoals supermarkten en drogisten kunnen tot 20 uur openblijven.

Maar het onderwijs ook. “Geaccrediteerd onderwijs kan ook ’s avonds plaatsvinden”, staat in de regels. De vorige keer is bepaald dat iedereen weer mondkapjes in de gangen moest dragen en dat er hooguit 75 studenten in een collegezaal mogen zitten. Maar er komen geen extra maatregelen bovenop.

Bijzonder

Dat is wel bijzonder, aangezien vrijwel alle andere sectoren in de samenleving te maken krijgen met nieuwe maatregelen. “Studenten kunnen opgelucht ademhalen: een rooster vol met zoom-colleges blijft ons bespaard”, reageert Lisanne de Roos van het Interstedelijk Studenten Overleg. “Er lijkt eindelijk consensus te zijn dat het onderwijs niet nóg een keer dicht kan. Dat is een pak van mijn hart.”

Onderwijsminister Van Engelshoven zei al aan het begin van het studiejaar dat het hoger onderwijs niet meer de deuren zou sluiten, ook niet in een nieuwe coronagolf. Dat blijkt dus nog steeds de lijn.

Coronapas

Wel wil het kabinet de mogelijkheid krijgen om de coronapas in het hoger onderwijs – en op allerlei andere plaatsen – verplicht te stellen. Het gaat door met het voorbereidingen van de nodige wetgeving, ondanks de weerstand van universiteiten en hogescholen.