‘Gemoedelijke reacties’ op invoering coronapas bij BRESS

Bron: Google Street View

Bij BRESS, Bredase Studentensport, waren ze goed voorbereid toen het verplichte coronatoegangsbewijs werd ingevoerd voor sportscholen. De meeste sporters hebben begrip voor de situatie merkten ze. Maar ook de praktijklessen vanuit Avans moesten doorgaan bij BRESS en dat zorgde voor een klein dilemma.

“Voorop stond dat we open wilden blijven”, vertelt Wouter Pons, directeur van BRESS. “Toen we hoorden dat het coronatoegangsbewijs waarschijnlijk verplicht zou worden voor sportscholen, zijn we al gaan kijken hoe we de entree anders konden inrichten.” Iedereen die nu binnenkomt bij BRESS, loopt tegen een balie aan waar de QR-code gescand wordt.

Na de persconferentie waarin demissionair minister-president Rutte en minister De Jonge de maatregel aankondigden zijn de leden gemaild en verschenen er posts op de social media van BRESS. “Er is veel begrip vanuit de sporters”, zegt Pons. “Een kleine groep is tegen de maatregelen, maar heeft wel begrip voor onze situatie. Slechts een enkeling snapt het niet. Die leden worden vriendelijk te woord gestaan bij de incheckbalie of hun vragen worden via de mail beantwoord.”

Bezetting niet afgenomen

Bredase studenten kunnen lid worden van BRESS en fitnessen, groepslessen volgen of een teamsport doen in de sporthal in het gebouw aan de Nieuwe Inslag. “We zien niet dat er minder leden komen sporten sinds de invoering van de coronapas”, vertelt Pons. De squashbanen van BRESS kunnen ook door niet-leden worden gehuurd, de bezetting daarvan in de avond is niet afgenomen.

“Wij kunnen er weinig aan doen dat deze maatregelen zijn ingesteld”, zegt de BRESS-directeur. “We willen openblijven, dus volgen we de regels. Met Avans en BUas werken we samen om ervoor te zorgen dat we op een lijn zitten in de uitvoering van de maatregelen.”

Praktijklessen

Studenten van de opleidingen Fysiotherapie en Pabo van Avans volgen praktijklessen in de sportzalen van BRESS. Dat zorgde voor een dilemma, want om te mogen sporten moeten bezoekers hun QR-code laten scannen, maar studenten die onderwijs willen volgen hoeven dat niet. “Daarover zijn we in overleg gegaan met de opleidingen en we hebben het intern besproken”, vertelt Pons.

“We willen het onderwijs niet dwars zitten natuurlijk”, gaat Pons verder. “De meeste studenten die voor een les komen, vinden het geen probleem om hun coronapas te laten scannen. De enkeling die dat niet wil, meldt zich bij de balie en wordt meteen doorgestuurd naar de sporthal waar het onderwijs plaatsvindt. Alle studenten moeten daar wel blijven, zodat ze gescheiden zijn van de sporters. Docenten denken goed mee en zorgen ervoor dat studenten zich aan de regels houden.”