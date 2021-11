HBO Intro Festival gaat niet door

Het HBO Intro Festival in Breda in 2019

De wintereditie van het HBO Intro Festival in Breda en het INTRO Festival Den Bosch gaat niet door. Dat heeft Avans gisteren besloten op basis van de oplopende coronacijfers. “Het is niet meer passend om duizenden studenten te laten feesten”, reageert woordvoerder van Avans Serge Mouthaan.

De Introfestivals zijn jaarlijks terugkerende evenementen voor studenten. Tijdens de festivals krijgen studenten de kans om de stad te ontdekken en nieuwe mensen te ontmoeten. Normaal vinden die plaats aan het begin van het studiejaar, maar afgelopen zomer werden ze verzet naar de winter. Op 2 december in Den Bosch en op 16 december in Breda.

Sociale karakter

“We worden weer geconfronteerd met coronagerelateerde ontwikkelingen die ons voor dilemma’s stellen”, zegt Mouthaan. Avans vindt het gezien het sociale karakter van de twee evenementen in combinatie met het toenemende aantal besmettingen niet passend om de festivals door te laten gaan. Mouthaan: “Dat vinden we erg jammer.”

Alternatief

Avans ziet het belang van de festivals zeker wel in en is daarom bezig met een groots fysiek alternatief. “Zeker gezien het belang van zo’n samenzijn voor onze studenten als het gaat om sociale verbinding.” Wat het alternatief wordt is nog niet duidelijk, wel dat het niet gaat om een online variant van het festival. Over twee weken is er een volgend overleg met onder andere de studentengeleding van de Avans Medezeggenschapsraad (AMR).

Open dag

De open dag van Avans die op 13 november plaatsvindt, gaat wel door. Dat is een evenement dat onderwijsgerelateerd is en daarom wel mag. Er zijn wel extra maatregelen getroffen; zoals het opdelen van het programma in tijdslots.