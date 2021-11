Het Avans-bos is geopend: de eerste vierduizend bomen zijn geplant

Alumni plantten hun eigen boom in het Avans-bos

De eerste vierduizend afstudeerbomen in het ‘Avans-bos’ in Den Bosch zijn geplant. Tijdens een feestelijke opening, onder toeziend oog van oud-studenten en bestuursleden van Avans, werden afgelopen zaterdag de eerste bomen in de grond gezet. Voor én door alumni.

“We hebben wel wat spierpijn overgehouden aan zaterdag”, vertellen Nick den Bol en Lisa Heyman, de twee initiatiefnemers die zelf ook een aantal bomen in de grond hebben gezet. “De bodem bestond uit kleigrond, daar een kuil in graven was zwaar. Het was echt zwoegen, haha!”

Enthousiast

Na maanden van voorbereiden door de laatstejaarsstudenten Ondernemerschap & Retail Management en Milieukunde werd zaterdag de eerste lading aan bomen in de grond gezet in het Bossche bos. De bomen dienen als afstudeercadeau voor alumni en moeten een vervanger zijn voor de ‘standaard’ cadeaus als een gegraveerde pen. Bij de opening waren er heel wat alumni aanwezig om hun cadeau in in de grond te zetten. “Dat was heel leuk om te zien, ze waren echt enthousiast over hun boom”, vertelt de afstuderende Lisa. “Het was helemaal geslaagd, echt super. Er hing een hele leuke sfeer”, voegt Nick toe.

70 bomen

De dag werd geopend met een praatje door de directeur van Life Terra Foundation, de organisatie die de bomen heeft geleverd en eigenaar is van de locatie. Ook Sarah Wilton, lid van het College van Bestuur was aanwezig, net als oud-voorzitter Paul Rüpp. Daarna was het de beurt aan de alumni om hun eigen boom te planten. Daarvoor kregen ze eerst een uitleg over hoe dat moet. “Het leuke was dat de alumni in duo’s aan de slag gingen, soms terwijl ze elkaar helemaal niet kenden. Een van die duo’s had de smaak zo te pakken dat ze wel 70 bomen hebben geplant!”

Duurzaamheid

Volgens de twee studenten waren de reacties over het bos louter positief. “Mensen identificeren zich echt met het idee, ze vonden het een heel mooi initiatief”, vertellen de twee, die denken dat het niet bij dit ene bos in Den Bosch gaat blijven. Er hebben zich namelijk al enthousiaste medewerkers van Avans in Breda gemeld. “Het sluit ook heel goed aan bij de doelstellingen van Avans op het gebied van duurzaamheid. Dat wij daaraan mogen bijdragen met ons idee, is heel tof. Zeker als je ziet hoe groots en goed het wordt opgepakt.”



Kindje

Of de twee studenten zelf getuige gaan zijn van de uitbreiding van het Avansbos op meerdere locaties, is nog maar de vraag. Ze zitten immers in hun laatste studiejaar. “Ergens wel jammer, het is toch een beetje ons kindje. Dat moeten we uit handen gaan geven”, aldus Nick. Lisa: “Het is in ieder geval heel gaaf dat we nu in de praktijk kunnen zien dat ons idee werkelijkheid is geworden en wordt geadopteerd door Avans. Daar droom je van.”



Wanneer de volgende lading bomen wordt gepland, is nog niet bekend. Dat gebeurt of komende februari, of op een later moment.