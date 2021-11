Het is zover: studentenfestival GoodMood gaat van start

Foto: Pleuni van Raak

Vanaf vandaag kun je als Bredase student twee weken lang deelnemen aan verschillende gratis workshops en activiteiten in het kader van Voel je goed in Breda|GoodMood. Van yoga tot klussen en van boulderen tot kleding ruilen.

Tijdens deze weken kunnen studenten ontdekken wat er in Breda te doen is en nieuwe mensen leren kennen, zodat ze zich thuis voelen in de stad. GoodMood is een project van de gemeente Breda, BUas, Avans Hogeschool, De Rooi Pannen en Curio.

Avans

Vanuit Avans worden er verschillende activiteiten georganiseerd. Zo kun je een workshop inclusie en diversiteit bijwonen, kleding ruilen bij Green Office, samen al rennend de stad wat schoner maken en motivatie opdoen tijdens een ommetje met de studentendecaan. Of tijdens het spelletjescafé in gesprek gaan over studentenwelzijn.

Ook aan internationale studenten is gedacht met workshops en evenementen die in het Engels worden aangeboden. Kijk voor alle andere activiteiten op goodmoodbreda.nl.