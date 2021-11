In memoriam: Tess Mota van Helvoort

Foto via Flick: Mike Lewinski

Namens bestuur, medewerkers en studenten van Avans Hogeschool Integrale Veiligheidskunde ‘s-Hertogenbosch

Wij zijn sprakeloos door het plotselinge en totaal onverwachte overlijden van onze eerstejaars studente

Tess Mota van Helvoort

Tess was in september vol enthousiasme aan haar opleiding Integrale Veiligheidskunde begonnen. Ze voelde zich snel thuis in haar klas en bij haar studie. Voor haar was duidelijk dat ze de juiste opleiding gekozen had. Met haar opgewekte karakter was zij klasgenoten juist vaak tot steun. Onder studiegenoten en collega’s laat Tess een grote leemte en een intens gevoel van verslagenheid achter. Wij wensen familie en dierbaren van Tess sterkte en hopen dat de vele goede herinneringen die zij aan Tess bewaren hen de kracht zullen geven dit onbeschrijflijke verdriet te dragen.

De directie van de Academie voor Veiligheid en Bestuur