Kabinet onderzoekt invoering coronapas in hoger onderwijs

Foto: Gonzalo19 via Pixabay

Het kabinet gaat onderzoeken of de coronapas op korte termijn kan worden ingevoerd in het hoger onderwijs en het mbo. Dat meldt de NOS. Ook komt de mondkapjesplicht terug en moet je vanaf vrijdag op meer locaties je coronatoegangsbewijs laten zien.

Dat wordt naar verwachting morgenavond bekend gemaakt tijdens de persconferentie van demissionair minister-president Rutte en minister De Jonge. De maatregelen worden genomen omdat de besmettingscijfers hard oplopen en er meer mensen in het ziekenhuis worden opgenomen.

Vanaf vrijdag moet je onder andere in sportscholen, zwembaden, dierentuinen en pretparken je coronapas laten zien. Om het coronatoegangsbewijs te kunnen invoeren in het hoger onderwijs en het mbo, is een wetswijziging nodig. Het is nog niet bekend of de Tweede Kamer daarmee zal instemmen.

In openbare binnenruimtes zoals bibliotheken moet je voortaan weer een mondkapje dragen. Ook bij contactberoepen als de kapper en de fysiotherapeut wordt het mondkapje weer verplicht. Of je er in winkels ook een moet dragen, daar wordt nog over gepraat. Verder wordt thuiswerken weer dringend geadviseerd.

De persconferentie van Rutte en De Jonge is morgenavond om 19:00 uur.