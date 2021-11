Kabinet wil geen inspraak op coronapas hoger onderwijs

Foto: Pixabay

Het kabinet wil voorkomen dat medezeggenschapsraden gaan meepraten over de coronapas aan hun instelling. Het wil met grote spoed een wetswijziging door de Tweede Kamer loodsen.

Gezien de oplopende coronabesmettingen wil het kabinet van studenten kunnen eisen dat ze een coronatoelatingsbewijs (CTB) laten zien voordat ze de gebouwen van hun universiteit of hogeschool binnengaan.

Daar zijn studentenorganisaties ISO en LSVb nogal fel op tegen. Ook universiteiten en hogescholen hebben praktische en principiële bezwaren.

Instemmingsrecht laten vervallen

Het kabinet wil de tegenstand omzeilen en werkt aan een wetsvoorstel “waarmee het instemmingsrecht van medezeggenschapsorganen van onderwijsinstellingen op de inzet van het CTB komt te vervallen”.

Dat staat in een brief van demissionair minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid. Het wetsvoorstel komt volgende week naar de Tweede Kamer met het verzoek om er diezelfde week nog over te stemmen. De Eerste Kamer kan dan een week later akkoord gaan.

Veto

In de huidige wet is al ruimte voor een coronapas in het hoger onderwijs, maar studenten en medewerkers hebben wel een veto. Dat heeft de Tweede Kamer dit voorjaar afgedwongen op voorstel van CDA, D66 en GroenLinks. Alleen Ja21 en DENK waren ertegen.

De gedachte achter die grote rol voor de medezeggenschap was destijds: “Testen voor toegang dient alleen het doel als daar ook daadwerkelijk draagvlak voor is bij studenten en docenten.” Ze zouden dus kunnen kiezen: een lockdown of een coronatoegangsbewijs.

Coronapas

Als dát de keuze is, nemen de meeste instellingen vermoedelijk de coronapas. Dat zegt bijvoorbeeld het bestuur van de Universiteit Utrecht. Ook studenten in Groningen lijken in meerderheid geen sterk bezwaar te hebben.

Maar universiteiten en hogescholen willen die keuze liever niet maken. De toegang tot onderwijs mag niet van zo’n pas afhangen, is het principiële bezwaar. Onderwijs is iets heel anders dan een festival, de kroeg of een bioscoop.

2G

Het coronatoegangsbewijs is in de praktijk een QR-code. Momenteel krijg je een groen vinkje als je gevaccineerd, genezen of getest bent. Dat heet 3G. Het kabinet wil ook 2G mogelijk maken. Testen volstaat dan niet meer. Het is niet bekend of het kabinet ook 2G in het hoger onderwijs wil eisen.