Kleinere groepen en misschien toch QR-codes in hoger onderwijs

Studenten in collegezaal

Er mogen nog maar 75 studenten in de collegezaal zitten. Ook mogen opleidingen straks misschien het coronatoegangsbewijs gebruiken, als ze daarmee online onderwijs kunnen voorkomen.

De corona-epidemie laait weer op en het kabinet trekt de teugels aan. Houd als het even kan anderhalve meter afstand, geef geen feestjes en werk zoveel mogelijk thuis, zeiden premier Rutte en minister De Jonge zojuist in hun persconferentie over de coronamaatregelen.

Maar hogescholen en universiteiten hoeven hun deuren niet te sluiten en in het onderwijs is de anderhalve meter niet verplicht. De enige nieuwe regel: er mogen hooguit 75 studenten tegelijk in één ruimte. Tentamens zijn daarop een uitzondering.

QR-codes

De maatregelen gelden in elk geval tot zaterdag 4 december, maar het kabinet verwacht dat de strijd tegen het virus dan nog niet voorbij is. De bewindslieden willen op meer plaatsen coronatoegangsbewijzen (oftewel de QR-codes) gebruiken.

“Het moet mogelijk worden om het coronatoegangsbewijs in het hoger onderwijs in te zetten, maar alleen als het niet anders kan”, zei De Jonge. “Dat wil zeggen: alleen als de situatie zo zou verslechteren dat online onderwijs het enige alternatief zou zijn.”

De coronapas voor het hoger onderwijs is al mogelijk gemaakt in een tijdelijke wet. De Tweede Kamer moet erover meepraten en ook de medezeggenschap speelt een rol, dus de eventuele invoering zou enkele weken in beslag nemen.

Begrip

In het hoger onderwijs klinkt begrip voor de maatregelen. Voorzitter Pieter Duisenberg van universiteitenvereniging VSNU: “Hoewel grote colleges weer online zullen moeten worden gegeven, is het goed dat het onderwijs grotendeels door kan gaan. Fysiek onderwijs is ontzettend belangrijk voor het welzijn van onze studenten die door de vorige periode van beperkingen veel last hadden van stress, eenzaamheid en angst.”

Universiteiten hebben veilig fysiek onderwijs kunnen geven, voegt Duisenberg eraan toe. “Grote uitbraken zijn er niet geweest en uit onderzoek weten we dat de vaccinatiegraad hoog ligt onder onze docenten en studenten.”

Hbo

Zoiets zegt voorzitter Maurice Limmen van de Vereniging Hogescholen ook: “Dat we in het hbo grotendeels fysiek onderwijs kunnen blijven geven is essentieel, niet in de laatste plaats vanwege de mentale gezondheid van onze studenten die ernstig onder druk staat.”

Tot dusver zijn er geen besmettingshaarden op hogescholen aangetroffen, stelt Limmen. “Maar wij zullen blijven wijzen op de gedragsregels: thuisblijven en testen bij klachten, regelmatig zelftesten zonder klachten en een mondkapje dragen bij verplaatsingen.”

Te overzien

Het Interstedelijk Studenten Overleg snapt de ingreep ook wel, zegt voorzitter Lisanne de Roos. “Elke maatregel valt per definitie tegen, maar fysiek onderwijs blijft gelukkig wel mogelijk. Het is nog te overzien. Dit is nog proportioneel.”

Maar De Roos noemt het “extra spannend” wat het kabinet wil doen met de coronapas in het onderwijs. “Daar heb ik wel zorgen over, omdat het nu allemaal erg snel gaat. Ik hoop niet dat dat ten koste gaat van de zorgvuldigheid.”

Heel ernstig

De Landelijke Studentenvakbond vindt de maximale groepsgrootte vervelend, reageert voorzitter Ama Boahene, omdat een deel van het onderwijs dan toch weer online moet. “Tegelijkertijd valt de maatregel ook wel mee, en is het ook wel begrijpelijk. Ik hoop dat het ook echt maar voor drie weken is.”

Bij de komst van de coronapas heeft ze meer bedenkingen. “Dat is heel ernstig, want een coronapas is een enorme beperking. De toegang tot onderwijs wordt dan ontzegd voor een deel van de studenten. Het is zaak dat het onderwijs open kan blijven zonder een coronapas. Het ook helemaal niet aangetoond dat het hoger onderwijs een coronabrandhaard is. En onder studenten is de vaccinatiegraad toch al heel hoog.”