Kunststudenten protesteren tegen uitblijven studentendecaan en richten stiltekamer in: ‘Hebben niemand om over problemen te praten’

De ingerichte stiltekamer bij St. Joost School of Art & Design in Breda

Als protest tegen het uitblijven van een studentendecaan op locatie bij St. Joost School of Art & Design in Breda, richtte een groepje derdejaarsstudenten een eigen stiltekamer in. Daar kunnen studenten en medewerkers die er behoefte aan hebben een momentje voor zichzelf nemen. De actie leidde binnen twee weken tot resultaat: er staat een gesprek met de academiedirectie gepland.

Het idee om een eigen stiltekamer op te richten kwam niet helemaal uit het niets. Een groep minorstudenten bestaande uit Caitlyn Hengeveld, Sarah Visser, Shannon Bos en Timothy Verhofstadt moest in het kader van de minor Arts & Humanity aandacht schenken aan een idealist op hun onderwijslocatie. Dat werd de toenmalige studentendecaan, met wie de groep een goede band had. “Zij kreeg echter een andere functie. Er zou een vervanger komen, werd ons een maand of drie geleden beloofd, maar die is er tot op heden niet.”



Eigen locatie

Dat steekt bij de groep, die met hun studiegenoten naar eigen zeggen erg veel behoefte aan hebben aan een persoon waar ze studiegerelateerde kwesties of problemen op het gebied van mentale gezondheid kunnen delen. Ook al zijn die decanen er wel op de Hogeschoollaan in Breda, een kwartiertje lopen van de kunstacademie, of in Den Bosch. Door corona werken die overigens ook nog veel vanuit huis. “We willen iemand op onze eigen locatie, zoals het eerst ook was. Nu is er niemand waar we met onze problemen terechtkunnen.”



Tot jezelf komen

De Avansstudenten besloten daarop zelf in actie te komen en te doen wat in hun mogelijkheden lag. Ze ‘kaapten’ een lege ruimte in hun eigen gebouw en richtten die in tot stilteruimte. Dat is een plek waar iedereen kan komen om even tot zichzelf te komen en het hoofd leeg te maken. Zo’n stilteruimte is er op Avanlocaties aan de Hogeschoollaan en de Onderwijsboulevard in Den Bosch al langer. “Maar bij ons nog niet. Ook dat vinden we jammer, want zo’n plek is heel fijn. Je kunt er tot rust komen en dat is heel waardevol, zeker in deze tijd”, zegt Shannon, die met haar groepsgenoten eerst onderzoek deed naar de behoefte van zo’n plek. Ze startten een petitie, die meer dan honderd keer is ingevuld tot dusver.

Noodoplossing

“De behoefte aan een stilteplek was er. We kwamen erachter dat er buiten wel al plekken zijn waar studenten soms komen om alleen te zijn, er staan allerlei stoelen rond de bomen. Dat is een noodoplossing. In de zomermaanden is dat prima, maar nu het koud wordt, wilden we een plek waar je ook naartoe kunt in de winter.’’



Enveloppen

Met z’n vieren hebben ze in lokaal BB103 een ruimte ingericht voor iedereen die er behoefte aan heeft, studenten én medewerkers. Aan het plafond hangen lichtjes, op de grond liggen kussens en verspreid door de kamer hangen allerlei briefjes met telefoonnummers van instanties die je kunt bellen of bereiken in geval van nood. “Het nummer van 113, maar ook van psychologen die snel te bereiken zijn. Ook liggen er enveloppen waarin vragen zitten die je kunt beantwoorden om je eigen gevoelens duidelijk te krijgen”, vertelt Shannon, die al positieve reacties heeft ontvangen. “Er wordt echt al gebruik van gemaakt, door studenten uit alle leerjaren. Pas viel het ons op dat een plant plots verdwenen was. We snapten er niets van, tot we een bericht kregen dat iemand ‘m had meegenomen om tijdelijk te verzorgen. De plant was aan het doodgaan. Dat zegt wel iets over hoe serieus de kamer gebruikt wordt.”





Met de petitie en de stiltekamer wil de groep meerdere dingen bereiken. Eén daarvan is het gesprek starten tussen de studenten en de academie, in de hoop dat er snel een nieuwe decaan op locatie komt. Dat doel is behaald. “Vorige week kregen we een reactie van Avans met een uitnodiging om er binnenkort over in gesprek te gaan. In dat bericht stond ook dat ze gaan kijken naar de mogelijkheden om een andere stiltekamer op locatie in te richten. Of dat betekent dat die van ons verdwijnt of dat de nieuwe de officiële wordt weten we nog niet, maar het is in ieder geval heel goed nieuws”, vertelt de groep blij.

De studenten hebben zelf ook al in de kamer gezeten en hopen dat de ruimte bijdraagt aan mentale gezondheid op de korte en lange termijn. “Als je er nu gebruik van maakt, zorgt dat er hopelijk voor dat je in de toekomst niet naar een studentendecaan hoeft. En als dat wel nodig is, weet je hopelijk al een beetje waar je precies mee zit. Omdat je erover nagedacht hebt in de kamer.”