Het meme-account van studenten Integrale Veiligheidskunde is er voor de lol, maar ook om de opleiding scherp te houden

Vlnr: Sterre van Merkwijk, Kristina Aleksandric en Marlieke Slebus

Speciaal voor studenten Integrale Veiligheidskunde (IVK) die wel van een geintje houden, is er sinds kort een meme-account. Drie tweedejaarsstudenten besloten hun memes niet langer voor zichzelf te houden in groepsapps, maar ze te delen met de buitenwereld. “De reacties zijn tot nu toe erg positief.“

“In onze groepsapp deelden we al vaak grappige opmerkingen en memes over wat we op de opleiding meemaakten. Toen dachten we: dit vinden we zo leuk, waarom maken we geen Instagramaccount waarop we het ook met anderen kunnen delen?”, vertellen Sterre van Merkwijk, Kristina Aleksandric en Marlieke Slebus, tweedejaarsstudenten Integrale Veiligheidskunde in Den Bosch. “Dat is een beetje uit de hand gelopen. Al heel snel hadden we bijna honderd volgers, wat oorspronkelijk ons doel voor de toekomst was.”

Op het account delen de studievriendinnen dagelijks memes over wat er binnen IVK gebeurt. Onderwerpen als moeilijke tentamens en casussen die elke student op de academie moet maken, doen het goed. “Dat is herkenbaar en vindt iedereen grappig”, vertellen ze.

Herkenbare content

De drie Avansstudenten hebben bijna een dagtaak aan het bedenken van memes. Als ze op dreef zijn, maken ze zo vijftig grappige afbeeldingen op een dag. “Daarvan plaatsen we er vaak dan maar 1 op het account. Veel van de memes zijn alleen voor ons leuk omdat het inside jokes zijn, daar heeft de rest niet zoveel aan. We willen herkenbare content maken voor studenten uit alle leerjaren IVK. Dat is soms best moeilijk, omdat wij in jaar twee zitten. Waar studenten uit jaar 4 zich mee bezighouden, weten we niet altijd.”

@ivk_memes_avans

Eigen sausje

“Een meme is goed wanneer je er meteen om moet lachen, en als veel mensen het begrijpen. We pakken meestal bekende formats van het internet, en maken daar een origineel bericht van gericht op studenten van onze opleiding. We gieten er ons eigen sausje over.”

Signaal afgeven

De groep maakt de memes vooral omdat ze het zelf leuk vinden en er ‘stuk’ om gaan, maar ergens zit er ook wel een serieuze kant aan. “Als we memes maken over casussen die elk jaar maar blijven terugkeren of omdat een tentamen wel heel moeilijk was, doen we dat ook wel om een signaal naar de academie af te geven. Maar vooral voor de lol. De reacties zijn tot nu toe ook erg positief!”

@ivk_memes_avans

Het account van de studenten Integrale Veiligheidskunde is niet het enige meme-account van een Avansopleiding. Ook Bestuurskunde heeft er een, en dan is er ook nog een algemeen account met ruim zesduizend volgers. “Het zou leuk zijn als we die accounts gaan inhalen qua aantal volgers”, zeggen de drie, die er ook aan denken om in de toekomst memes over docenten van de opleiding te maken. “We hebben veel ideeën, maar weten nog niet wat we daarin mogen doen”, besluiten ze lachend.