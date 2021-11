Met deze 6 tips overleef je de nieuwe coronamaatregelen

De besmettingscijfers lopen weer op. In de ziekenhuizen liggen steeds meer coronapatiënten. Er wordt wéér over een nieuwe golf gesproken. We kunnen er eigenlijk niet meer omheen: de nieuwe coronamaatregelen. Maar wat doe je nu de teugels weer worden aangetrokken? Kun je het mentaal allemaal nog wel aan? Hierbij 6 tips van een medewerker van de Hersenstichting om ook deze nieuwe maatregelen te overleven.

Beweeg 20 tot 30 minuten per dag

Bewegen is niet alleen maar goed voor je conditie, het helpt ook je hersenen gezond te houden. Hoeveel je daadwerkelijk nodig hebt, is voor iedereen anders. Maar zorg er in ieder geval voor dat je bijvoorbeeld twintig minuten een stevige wandeling maakt of fietst.

2. Een goed slaapritme

Tijdens je slaap krijgen je hersenen een soort van wasbeurt en wordt je geheugen gereorganiseerd. Daardoor worden je negatieve gevoelens, angsten en stress afgezwakt. Heel belangrijk dus! Zorg er daarom voor dat je elke dag rond hetzelfde tijdstip naar bed gaat en opstaat. Slaap daarbij genoeg uurtjes en zorg dat je meteen iets kunt doen als je opstaat.

3. Blijf in contact met je omgeving

Door de nieuwe maatregelen moet iedereen meer thuiswerken. Zorg ervoor dat je desnoods online je naasten blijft spreken. Door te kletsen en elkaar dingen te vertellen, stimuleer je de hersenen op een positieve manier.



4. Ontspan regelmatig

Een beetje stress is gezond, maar te veel stress zorgt ervoor dat je hersenen minder goed functioneren. Zo ga je dingen vaker vergeten, ben je snel afgeleid en kun je zelfs gevoeliger zijn voor negatieve emoties. Probeer regelmatig te ontspannen. Tijdens deze relaxmomentjes kunnen je hersenen zichzelf weer herstellen. Als je dat goed doet, krijg je meer energie en focus!



5. Zoek uitdaging

Volgens de Hersenstichting moeten je de hersenen als spier zien. En spieren moet je blijven trainen. Daarom adviseert de stichting om de uitdaging op te zoeken. Dat kan door bijvoorbeeld een dagje ergens anders te studeren of een andere weg naar huis te pakken. Door de uitdaging op te zoeken train je je hersenen verandering beter te accepteren.



6. Creëer een werkplek

Door een werkplek te creëren scheid je werk van privé. Nu gaat dat op een studentenkamer nogal lastig, maar het is niet onmogelijk. Het gaat er vooral om dat je de laptop dichtklapt en opruimt als je klaar bent met werk of school. En werk vooral niet op je bed. Door je werkhoekje op te ruimen, kun je makkelijk het werk loslaten.

Goed om te weten

Volgens de Hersenstichting hebben de maatregelen effect op je hersenen. Doordat het sociale contact wegvalt, je minder beweging krijgt en je je dagelijkse routine kwijtraakt, kan dat mentaal gezien niet helemaal lekker lopen. Zo kun je depressieve klachten krijgen, angsten ontwikkelen of enorm veel stress ervaren. Volgens de Hersenstichting is het dus ontzettend belangrijk om deze tips te volgen.