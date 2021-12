Dag van de Computerveiligheid: met deze tips van studenten Informatica word jij online niet opgelicht

Het is vandaag de Dag van de Computerveiligheid. En aangezien het aantal meldingen van digitale criminaliteit alsmaar stijgt, is het volgens Informaticastudenten Gilles Coolen en Jasper Latour broodnodig dat er een speciale dag voor is.

‘’Online opgelicht of slachtoffer worden van cybercrime kan namelijk iedereen gebeuren. Het is echt niet iets wat alleen senioren overkomt’’, vertelt laatstejaarsstudent Informatica Gilles Coolen, die op dit moment de minor Cybersecurity volgt. ‘’Kijk maar naar de Universiteit Maastricht, dat vorig jaar slachtoffer werd van ransomware-aanval. Dat had gevolgen voor de medewerkers en studenten, echt verschrikkelijk.’’

Voorbeelden van waar het misging, zoals bij de Universiteit Maastricht, zijn de reden waarom Gilles het zo belangrijk vindt om aandacht te besteden aan cybersecurity en waarom hij deze richting op wil gaan later. ‘’Je hoort al jaren over gelekte data bij bedrijven of mensen die slachtoffer worden van internetfraude. Ik vind het een heel interessant thema’’, vertelt de Avansstudent. Graag zou hij zien dat iedere student op een bepaald moment in zijn opleiding les krijgt in computerveiligheid. ‘’Er zijn veel vormen van internetfraude, oplichters verzinnen snel nieuwe dingen. Veel mensen, ook in mijn omgeving, zeggen vaak dat ze er niet intrappen. Maar dat weet je niet. Het zou goed zijn voor iedereen om eens een cursus te krijgen op het gebied van sociale media en veiligheid. Dan herken je onveilige situaties, in plaats van dat je de laat bent en er intrapt.’’

De állerbelangrijkste tip die Gilles heeft op het gebied van cyberveiligheid is dat je altijd je gezond verstand moet gebruiken. ‘’Denk logisch na. Zie je iets op internet dat er te mooi uitziet om waar te zijn? Dan is het dat meestal ook’’, legt Gilles uit. Hij heeft een lijstje met tips die volgens hem bijdragen aan het voorkomen van online narigheid. ‘’Banken vragen nóóit via sms’jes of appjes om je accountgegevens. Die berichten kun je lekker laten gaan. Ook is het heel belangrijk om je computer te updaten als het kan, en om niet zomaar op sites die je niet kent zomaar spelletjes te downloaden. Dat is een groot risico. Het zijn misschien open deuren, maar dat zijn ze om een reden. De tips zijn nodig om af en toe te lezen, als opfrisser.’’



Jasper Latour is eerstejaarsstudent Informatica in Den Bosch en sluit zich bij Gilles aan. Ook hij vindt het goed dat de Dag van de Computerveiligheid bestaat. ‘’Het zet het onderwerp weer even op de agenda. Ik heb het idee dat je veel leest over mensen die worden opgelicht, maar dat er maar weinig oplossingen en tips worden gegeven. Zo’n dag als deze helpt.’’



Als ICT’er in opleiding speelt online veiligheid een grote rol in het leven van Jasper. Zo denkt hij wel drie keer na voor hij op een ontvangen linkje klikt van een afzender die hij niet kent. ‘’Als het toch misgaat en mijn computer kapotgaat, heb ik een groot probleem. Dan kan ik mijn werk niet uitvoeren’’, vertelt hij. Toch neemt Jasper soms wel een klein risico door software te downloaden van het internet, als er een betaalde versie is die honderd procent te vertrouwen is. ‘’Maar ik ben er dagelijks zoveel mee bezig dat ik meestal wel weet of iets betrouwbaar is of niet.’’

De eerstejaarsstudent begrijpt het wel dat mensen tegenwoordig veel worden opgelicht via online fraude. Het feit dat banken online service aanbieden en mensen steeds minder fysiek een bank bezoeken, speelt daarin volgens hem mee. ‘’Dat weten oplichters ook, die veel mailtjes sturen naar mensen met daarin zogenaamd een belangrijke vraag over accountgegevens. Als zoveel online gebeurt, weten mensen soms niet meer wat betrouwbaar is en niet.’’

Ai, trapte jij na de tips van Gilles nog in de bovenstaande link en werd je uitgelachen door de leraar Duits uit Rundfunk? Lees dan de tips van Jasper ook nog maar even… “Check bij sites die je niet kent altijd eerst de online reviews, om te lezen wat andere mensen van de site vinden. En kijk ook altijd goed naar de schrijfwijze van mailadressen. Kloppen die wel en staat er geen kleine letter in plaats van een hoofdletter? Een gesloten slotje in de hoek van een site is een teken dat het betrouwbaar is’’, vertelt de Avansstudent, die aangeeft dat een ongeluk soms ook gewoon in een klein hoekje zit. Bijvoorbeeld als het gaat om bankfraude. ‘’Neem in zulke gevallen altijd meteen contact op met je bank en probeer het niet zelf op te lossen. Wanneer je plots veel geld overmaakt naar een banknummer, kan dat voor de bank juist een teken zijn dat jíj dingen doet die niet mogen.’’