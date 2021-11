OMT bepleitte coronapas in hoger onderwijs

De deskundigen van het OMT adviseerden het kabinet om coronatoegangsbewijzen in het mbo en hoger onderwijs te verplichten. Tenminste, als dat haalbaar zou zijn. Het kabinet besloot anders.

In de strijd tegen corona kan het helpen als studenten in het mbo en hoger onderwijs een QR-code moeten laten zien voordat ze de gebouwen in mogen, meent het Outbreak Management Team.

Maar invoering van zulke toegangsbewijzen betekent voor sommige studenten “dat zij zich dagelijks moeten laten testen om deel te nemen aan fysiek onderwijs”, beseffen de deskundigen. “Dit zal mogelijk niet haalbaar blijken.”

Het OMT noemt een alternatief: dat studenten zonder QR-code zich tweemaal per week verplicht laten testen of “onder directe supervisie” gebruik maken van zelftesten.

Hoge drempel

Het kabinet heeft dit advies niet overgenomen. Een coronatoegangsbewijs aan de poort van het mbo en hoger onderwijs betekent “dat grote groepen jongeren een hoge drempel tot toegang tot onderwijs opgelegd krijgen”, schrijft demissionair minister De Jonge.

Dat hebben de ministeries van Sociale Zaken, Economie en Financiën hem verteld. Deze ministeries vrezen voor schooluitval en alle economische gevolgen van dien, staat in zijn brief. Ook vergroot een coronatoegangsbewijs het “gevoel van een tweedeling” in de maatschappij.

In de Tweede Kamer klonk woensdag kritiek op de coronapas, bijvoorbeeld van de SGP. “Waar eindigt dit? Wanneer stoppen we ooit met die coronapas? Wat is eigenlijk het doel van deze aanpak en wanneer is dat doel bereikt?”

Het kabinet probeert het coronavirus in te dammen zonder de samenleving weer dicht te gooien, is zo ongeveer het antwoord. Toegangsbewijzen kunnen daarbij helpen, menen premier Rutte en minister De Jonge.

Checken

Universiteiten en hogescholen hebben praktische en principiële bezwaren tegen de coronatoegangsbewijzen. Het zou op een open campus niet mogelijk zijn om iedereen te checken en bovendien moet het onderwijs toegankelijk blijven.

Bij de start van het studiejaar klonken er ook andere geluiden van docenten die zich zorgen maakten. Waarom zouden zij hun studenten niet mogen vragen of ze ingeënt zijn, vroegen ze zich af.