OMT wil onderwijs open houden

Ondanks de snel oplopende coronabesmettingen moet het onderwijs open blijven, zeggen de deskundigen van het OMT tegen het kabinet. Dit zou ook voor universiteiten en hogescholen gelden.

Vrijdag komt het kabinet met nieuwe maatregelen om de corona-epidemie te bestrijden. Dat is een week eerder dan gepland. Het Outbreak Management Team (OMT) is om een vervroegd advies gevraagd.

De adviezen en maatregelen lekken steevast uit, dus ook deze keer. Volgens de NOS wil dit team van deskundigen in elk geval het onderwijs openhouden.

Vorige week had het OMT al geadviseerd om het primair en voortgezet onderwijs te ontzien. “Er is echter één onderdeel van de samenleving waarbij het OMT nieuwe beperkende maatregelen wil vermijden en dat is het primair en voortgezet onderwijs”, schreven de deskundigen toen.

Mogelijkheden

Nu komt daar volgens de NOS dus het hoger onderwijs bij. Het is nog niet bekend wat het kabinet met het advies gaat doen. Er zijn nog allerlei maatregelen mogelijk zonder de campus te sluiten.

De vorige keer is bijvoorbeeld besloten dat er nog maar 75 studenten in één ruimte bijeen mogen komen. Wie weet worden dat er nog minder, of moeten studenten in alle lessen weer anderhalve meter afstand houden.

Het hoger onderwijs heeft bovendien een eigen verantwoordelijkheid en kan zelf beslissingen nemen over de veiligheid van studenten en medewerkers. Daar denkt bijvoorbeeld de Universiteit Maastricht over na.

De Maastrichtse rector Rianne Letschert zegt in universiteitsblad Observant dat de universiteit graag onderwijs op de campus verzorgt. Tegelijkertijd is ze ongerust “over de stress die dit bij staf en studenten veroorzaakt”. Helemaal terug naar online onderwijs wil ze in elk geval niet.