Oriëntatiemarkt Sociale Studies Breda is gecanceld; alternatief bedacht met Brightspace

Onderwijsactiviteit in Xplorer Breda

De oriëntatiemarkt van de Academie voor Sociale Studies Breda (ASB) vindt dit jaar in een andere vorm plaats. Tijdens de markt leren eerste- en tweedejaarsstudenten potentiële stageplaatsen kennen. De oplopende coronabesmettingen gooien roet in het eten. Nu is het alternatief verslagen schrijven.

Het evenement werd last minute afgezegd omdat er veel twijfel was binnen de academie over de huidige coronasituatie. “In principe is het een onderwijsactiviteit en mag het doorgaan, maar drukte is tegenwoordig een slecht iets in plaats van een goed iets”, legt Avansdocent Sjoerd van Gurp uit. “Daarom moeten wij zoiets gewoon niet doen.”

Alternatief

Nu moeten de studenten die stage lopen een verslag schrijven van twee A4’tjes over hoe zij de stage beleven. De stagelopers zijn ook gevraagd om een video te maken, maar dat is niet verplicht. Vervolgens wordt het gepubliceerd in Brightspace.

Dat heeft ook zo zijn voordelen, vindt De Gurp. “Als we dat goed doen, hebben we een soort van blijvende database en kunnen we hier een aantal jaren mee vooruit.” Op deze manier kunnen studenten zich oriënteren wanneer ze zich willen. “Sommige studenten zijn in november nog helemaal niet met een stage bezig. In Brightspace kunnen ze op elk gewenst moment kijken hoe het ook alweer zit”, aldus De Gurp.

Lockdown

Vorig jaar vond de oriëntatiemarkt online plaats. Via Teams konden studenten in gesprek met stagelopers en hun begeleiders. Doordat het dit jaar allemaal last minute werd geannuleerd, was het niet mogelijk het op diezelfde manier alsnog op te pakken.

Het is nog niet duidelijk of de oriëntatiemarkt überhaupt nog in de originele vorm terugkeert. Als het alternatief met Brightspace goed verloopt, wordt gekeken naar een eventuele combinatie van de twee onderwijsactiviteiten.