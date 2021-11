Pabo-studenten over deelname internationaal project: ‘Ik heb in een week meer geleerd dan in twee jaar op Avans’

Avansstudenten en leraren doen mee aan project ICEPELL

Avansstudenten van de Pabo in Breda creëren in samenwerking met studenten uit Duitsland, Noorwegen, Portugal en Italië een internationaal lesplan. “Ik heb denk ik in die week meer geleerd dan in de twee jaar dat ik op Avans zit. Dat meen ik serieus. Het is heel pittig, heel leerzaam, maar ook wel héél gezellig”, concludeert tweedejaarsstudent Cammy Engelsen na haar projectdeelname.



In totaal deden acht Avansstudenten mee aan het internationale project genaamd Intercultural Citizenship Education through Picturebooks in early English Language Learning (ICEPELL). Dat is een onderdeel van het Erasmus+-project en duurt een week. Het doel is om te leren hoe je Engels in lessen kan integreren door middel van een prentenboek.

Ook leerden de studenten hoe je het prentenboek voor oudere kinderen interessant maakt. Cammy: “Wij denken altijd maar dat prentenboeken voor kleuters zijn. Je leest het voor en dan is het klaar, maar dat is helemaal niet zo. Ondanks dat er veel tekeningen in staan, is het niet per se kinderachtig. Je kan er veel meer mee.” Daarnaast leerden de deelnemers een interculturele samenwerking aan te gaan. Uiteindelijk schreven ze daarover een lesplan. Dat is een handleiding hoe les te geven. Dat wordt over een half jaar internationaal uitgebracht.

Naast het harde werken, was er ook tijd om te ontspannen

Makkelijk scoren

Wat begon als een makkelijke weg om snel studiepunten te scoren, mondde uit in een onvergetelijke week voor onder andere studenten Job Gerritsen en Cammy Engelsen. Job begint te lachen en vertelt: “In een week konden we drie studiepunten halen, dat is niet niks en ik heb ze hard nodig.” Dat het project zo goed zou bevallen hadden ze niet verwacht. Cammy: “Als wij volgend jaar weer aan zoiets mee kunnen doen, dan zouden wij dat gelijk doen.”

Irritaties

Ook al was het een leuke week, er waren ook irritaties. “De studenten in het buitenland werken heel anders dan de Avansstudenten. Zo ontstonden er soms vervelende situaties, zoals het uit het niets aanpassen van documenten omdat het die persoon niet zinde. Dat was dan even slikken”, vertelt Job.

De Avansstudenten kunnen er nu wel om lachen. Zo heeft het groepje de week grappend in een zin samengevat: “Het was een leerzame, gezellige week vol irritaties, koffie, humor en katers”, licht Cammy toe.

De twee studenten hadden, ondanks de irritaties, deze week nooit willen missen. Job: “Ik vond het een hele gave ervaring moet ik zeggen. Ik heb er meer van geleerd dan dat ik van tevoren durfde te denken.”