Pechstudenten vragen nul vouchers aan

Illustratie: Daan van Bommel

Er zijn nu 151 oud-studenten die de basisbeurs misliepen en recht hebben op een studievoucher ter waarde van tweeduizend euro. Nog niemand van hen heeft die voucher aangevraagd.

Dat schrijft demissionair minister Van Engelshoven aan de Tweede Kamer in een reeks antwoorden over de onderwijsbegroting van komend jaar. De 151 oud-studenten hebben wel allemaal een brief gekregen.

Het schrappen van de basisbeurs in september 2015 maakte studeren duizenden euro’s duurder, terwijl de opbrengsten van het nieuwe leenstelsel (‘studievoorschot’) op zich lieten wachten. Daarom kregen de eerste lichtingen studenten een goedmakertje.

Nascholing

Dat is dus de voucher voor nascholing. Zestien studenten hadden er vorig studiejaar al recht op (ze behaalden hun diploma razendsnel: in 2015/2016) en nog eens 136 studenten kunnen er sinds dit studiejaar gebruik van maken. Niemand heeft dat al gedaan. Ze hebben nog enkele jaren de tijd: de vouchers zijn vijf tot tien jaar na afstuderen geldig.

Kritiek

Met name oppositiepartijen hadden steevast kritiek op de vouchers. Vijf jaar tot tien jaar na je afstuderen zit je midden in je carrière of je hebt net kleine kinderen; wie zit er dan op een jaartje extra onderwijs te wachten?

Terwijl het nieuwe leenstelsel steeds meer steun verloor – alleen de VVD staat er nog achter – kwamen ook de studievouchers kwamen onder vuur te liggen. Waarom zou je die vouchers bijvoorbeeld niet voor je master mogen gebruiken of om je studieschuld te dempen?

Te duur

Maar dat kon niet, was telkens het antwoord van het kabinet. Een van de redenen: het zou te duur worden. De vier partijen van het leenstelsel (VVD, D66, PvdA en GroenLinks) rekenden erop dat lang niet alle studenten die vouchers zouden aanvragen.

Daar konden ze dus weleens gelijk in krijgen. “Tot op heden zijn er bij DUO geen aanvragen voor de inzet van de studievoorschotvoucher binnengekomen”, schrijft de minister.

De eerste 16 afstudeerders waren dus wel extreem snel. Ze moeten binnen een jaar hun hbo-bachelor hebben behaald of een ‘volledig wo-diploma’ (bachelor plus master). Wellicht kregen ze veel vrijstellingen.