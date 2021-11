Penningmeester zwemvereniging stopte clubgeld stiekem in cryptomunten

Foto: Karolina Grabowska via Pexels

De penningmeester van de Enschedese studentenzwemvereniging Piranha boekte 20 duizend euro van de clubkas over naar zijn eigen rekening. Het geld belegde hij in cryptovaluta.

Hij kon niet lang zwemmen in het geld en verloor ruim 7.500 euro op zijn beleggingen. Dat staat in een brief van het bestuur aan zijn leden, in handen van de Twentse universiteitskrant U-today.

De penningmeester verduisterde het geld in mei. Hij kwam daar een tijd mee weg door vervalste rekeningstanden door te geven. Naar eigen zeggen wilde hij met de beleggingen winst maken voor de vereniging.



Fraude

In september werd duidelijk dat er verenigingsgeld ontbrak. De zwemvereniging acht de inmiddels oud-penningmeester schuldig aan fraude, maar is vooralsnog niet van plan om aangifte te doen. Dat zou een grote impact hebben op het leven van de fraudeur en hem een strafblad opleveren.

De oplossing ligt volgens het bestuur in het terugstorten van het geld. Ze hebben inmiddels 10 duizend euro teruggekregen. Misschien kan de oud-penningmeester het geld snel terugverdienen met beleggingen, oppert het bestuur.