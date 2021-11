Principiële en praktische bezwaren tegen coronapas in hoger onderwijs

Foto: Pixabay

De geruchtenmachine draait overuren over de nieuwe maatregelen die het kabinet vanavond gaat aankondigen. Een coronapas in het hoger onderwijs is in ieder geval geen goed idee, vinden de hogescholen en universiteiten.

Met een coronapas – meestal in de vorm van een QR-code – kunnen mensen laten zien dat ze zijn gevaccineerd, onlangs negatief zijn getest of hersteld zijn van corona. Tot nu toe wordt zo’n coronatoegangsbewijs alleen gevraagd bij uitjes, zoals een bioscoop- of festivalbezoek.

Maar daar kan vanavond verandering in komen tijdens de persconferentie van het kabinet. Zorgminister Hugo de Jonge zei gisteren dat er nieuwe maatregelen aankomen. “Als je ziet hoe sterk de ziekenhuisopnames oplopen, kan je daar niet aan ontkomen”, zei hij tegen de NOS. Volgens bronnen wordt er overwogen om in het hoger onderwijs een coronapas in te voeren.

Principiële bezwaren

Maar als het aan de koepelorganisaties van hogescholen en universiteiten ligt, gaat dat niet gebeuren. De Vereniging Hogescholen en de Vereniging van Universiteiten (VSNU) hebben principiële bezwaren. Het onderwijs zou volgens de organisaties toegankelijk moeten blijven voor studenten met én zonder QR-code, omdat het recht op onderwijs daar te belangrijk voor is.

“Je zal altijd studenten hebben die de coronapas niet kunnen of willen laten zien. Die moet je een volwaardig alternatief bieden omdat zij ook recht hebben op onderwijs”, legt woordvoerder van de Vereniging Hogescholen Eva Kloosterman uit. Vooral bij praktijklessen is dat lastig.

Bovendien wordt het ze te veel. “Dat extra werk kunnen we bijna niet van medewerkers vragen”, zegt VSNU-woordvoerder Ruben Puylaert.

Praktisch probleem

De coronapas als toegangsbewijs handhaven, is volgens de organisaties ook onbegonnen werk. “Universiteitsgebouwen zijn niet hetzelfde als een festivalterrein. Het zijn oude gebouwen met veel ingangen en dat maakt het lastig om iedereen op een QR-code te controleren”, zegt Puylaert. Bij hogescholen wordt dat volgens Kloosterman eveneens een “logistieke puzzel van jewelste”.

Tevreden

De koepelorganisaties zijn daarbij best te spreken over hoe het nu gaat. Het lage aantal besmettingen in het hoger onderwijs en de hoge vaccinatiegraad onder studenten stemt ze tevreden.



Of het kabinet er evenveel vertrouwen in heeft, moet tijdens de persconferentie van vanavond nog blijken. De QR-codes zijn hoe dan ook niet zomaar ingevoerd: zowel de Tweede Kamer als de medezeggenschap moet erover meepraten.

Kloosterman wacht het in spanning af. “We zijn benieuwd welke afwegingen er worden gemaakt, want dat is voor ons nu nog niet duidelijk.”