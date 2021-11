Proeven aan Brabantse gezelligheid tijdens open dag: ‘Het is een wereld van verschil’

De opleidingen leren kennen, het gesprek aanknopen met studenten en worstenbroodjes proeven. Zaterdag maakten studiekiezers tijdens de open dag van Avans kennis met de opleidingen én met de Brabantse gezelligheid. Het is even wennen, weer al die mensen in de school, maar over één ding zijn de studenten die hun opleiding promoten het eens: voorlichting geven op Avans is veel leuker dan vanachter de computer. “Hier kan ik mensen tenminste in de ogen kijken”, zegt Bas Rombouts, student Social Work in Breda.

Op de open dag zijn de studiekiezers van 10.00 tot 17.00 uur welkom bij Avans. Wel mag er maar één begeleider mee. Over de hele dag nemen zo’n 5.400 toekomstige studenten een kijkje. Om de drukte zoveel mogelijk te spreiden, hebben ze zich vooraf ingeschreven voor een voorlichtingsronde van de opleidingen van hun keuze. Per opleiding hebben ze een uur de tijd om rond te kijken, de sfeer te proeven en al hun vragen te stellen aan de aanwezige studenten en docenten.

Persoonlijk contact

In de ruimte voor het Grand Café aan de Hogeschoollaan in Breda spreken studenten Social Work Bas Rombouts en Flo van Nunen iedereen aan die zoekend rondkijkt. Bas neemt de bezoekers mee naar wat voor de gelegenheid is ingericht als de huiskamer van Social Work en Flo promoot de studievereniging. “Normaal gesproken praat ik niet zoveel”, zegt Bas. “Maar hier ben ik heel gemotiveerd om mijn verhaal te vertellen. Het is heel anders dan online. Je kunt mensen in de ogen kijken en zien of je verhaal aanslaat.” Bang om een besmetting met het coronavirus op te lopen zijn ze niet. Flo: “De drukte is goed gespreid, dat vind ik goed geregeld.”

Flo van Nunen (links) en Bas Rombouts

Wereld van verschil

Dat het op zo’n ‘echte’ open dag veel makkelijker praat, daar zijn alle Avansstudenten die helpen het mee eens. “Het is een wereld van verschil”, zegt Veerle Bergsma, student Gezondheidszorgtechnologie. “Scholieren komen om de sfeer te proeven en je hebt leuke gesprekken. Online voelt het veel formeler, studiekiezers durven vaak hun microfoon niet aan te zetten en stellen via de chat vooral praktische vragen. Ik heb het gevoel dat ik hier bij Avans meer contact heb met de mensen.”

Haar studiegenoot Emma Baardse merkt dat ook. “Online zet je even je microfoon aan om een vraag te beantwoorden, maar hier kun je echt je eigen verhaal vertellen, vragen naar de interesses van diegene met wie je praat en daarop inhaken. Je bent veel meer ‘in gesprek’.”

En als kleine opleiding heeft zo’n stroom aan mensen die langslopen nog een voordeel, vinden ze. “De opleidingen Fysiotherapie en Verpleegkunde zitten ook op deze verdieping. Al die geïnteresseerden komen bij ons langs. Vaak kennen ze Gezondheidszorgtechnologie nog niet, dus dat is een mooie kans om te laten zien hoe leuk onze opleiding is!”

Demy van Beek bezocht de open dag samen met haar moeder

Inspireren

Dat het juist de persoonlijke verhalen van studenten zijn die aanslaan, blijkt na rondvraag onder bezoekers. Ze willen ‘voelen’ hoe het is om bij Avans rond te lopen en te studeren en laten zich inspireren door de ervaringen van studenten. Demy van Beek is een van hen. Ze praat in de hal na met haar moeder. De twee hebben een kijkje genomen bij de opleiding Integrale Veiligheidskunde in Breda en na het enthousiaste verhaal van een student is Demy verkocht. “Ik denk dat dit het is! De student legde uit wat voor vakken je volgt en vertelde heel duidelijk wat je doet op de opleiding. Dat deed ze heel goed”, zegt Demy.

Twee jaar geleden was ze al eens op een open dag van Avans, maar ze besloot eerst een mbo-opleiding te volgen. “Ondanks de coronamaatregelen lijkt het een beetje op de open dag van twee jaar geleden. Ik vind het niet te druk en er hangt een leuke sfeer. Ik ben blij dat ik ben gekomen.”