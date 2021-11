Reis mee naar 2050 met Avansmedewerkers Mario en René

Avansmedewerkers Mario van Rijn schreef samen met collega René van der Burgt Explore The Big Picture

“Ik wil zorgen voor de studenten van de toekomst.” Met deze drijfveer schreef strategisch adviseur van Avans Mario van Rijn het boek ‘Explore The Big Picture‘. Samen met zijn sparring partner René van der Burgt die ook bij de hogeschool werkt, lanceren ze vandaag het handboek dat gaat over bewustwording van de wereld die we hadden, hebben én krijgen.

Roadtrip

Het boek telt 120 duizend woorden. Woorden zoals klimaatverandering, SDG’s en maatschappij komen vaak voorbij. Het is volgens de schrijvers een roadtrip langs onderwerpen als technologie, de wereld, de mens, economie, politiek tot zelfs ruimtevaart. Van kunstmatige intelligentie tot aan democratie. Antwoorden komen voorbij op vragen als ‘hoe zag het er in het verleden uit?’, ‘wat is er nu aan de hand?’, en ‘hoe zal het in de toekomst gaan zijn?’

Mario heeft 3,5 jaar lang aan zijn boek Explore The Big Picture geschreven. “Ik zie de toekomst op ons afkomen met al die issues en ik zie ook de zorgen maar gelukkig ook juist de kansen.” Met future thinking willen we onder andere studenten op weg helpen en bewust laten worden met alles wat er gebeurt.”



Databanken

Mario en René, onderwijs innovatieregisseur bij Avans, brachten dag en nacht door in databanken, studies en wetenschappelijke artikelen. Het boek is goed onderbouwd en telt 650 bronvermeldingen. “We hebben vooraanstaande mensen benaderd met de vraag of ze het wilden lezen zoals astronaut André Kuipers en Tom Middendorp, oud-commandant der Strijdkrachten van Defensie.” Het boek geeft een westers perspectief op het leven.

René van der Burgt

Onderwerpen

In Explore The Big Picture wordt klimaatverandering uitgebreid behandeld. Er is te lezen wat mondiale wetenschappers over de stijging van de zeespiegel weten en wat er gaat gebeuren. “De problematiek van de klimaatverandering kent iedereen. Maar vergeet niet dat er nog tientallen andere onderwerpen zijn die ook onze aandacht vragen, zoals kunstmatige intelligentie, energietransitie, biotechnologie, macht en politiek en toenemende ongelijkheid.”

Integreren in onderwijs

De schrijvers willen het boek integreren in bijvoorbeeld het onderwijs. “Het is de grondstof om je blik te verbreden en op nieuwe ideeën te komen, zoals een techniek student die de sociale en economische effecten en kansen ziet bij technische oplossingen”, zegt Mario.



De volgende missie van Mario en René is om binnen Avans een exploratiemodule te ontwikkelen. “Dat iedereen kan voelen wat wij willen vertellen met het boek”, zegt René. Mario: “Het zou mooi zijn als er besef komt. Ik wil proberen om iets te veranderen, iets te brengen voor de toekomst van de nieuwe generatie.”