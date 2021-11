Student in het buitenland: Loes geniet van haar internationale avontuur en de Duitse natuur

Loes tijdens een van haar wandelingen

Vierdejaarsstudent Bestuurskunde Loes van Rooij volgt een half jaar lang haar minor in het Duitse Karlsruhe. Het is de eerste keer dat ze van haar ouders weg is, maar heimwee kreeg ze nog niet. ‘’Al verlang ik er wel naar om met Kerstmis terug naar Nederland te gaan.’’



Een periode in het buitenland studeren, daar had Loes wel oren naar. Want niet in de buurt van haar ouders wonen, laat staan in een ander land, dat deed de vierdejaarsstudent nog niet eerder. ‘’Daarom vond ik het ook niet erg om in Duitsland te gaan studeren. Dat is niet gelijk aan de andere kant van de wereld’’, vertelt Loes, die in Karlsruhe de perfecte plek vond om haar minor te volgen die uit verschillende lossen vakken bestaat. ‘’Ze hebben er veel vakken op het gebied van internationale relaties die ik erg interessant vind, maar ook over antropologie. Toen ik dat tegenkwam, was de keuze snel gemaakt.’’



15 vloergenoten

Loes studeert zes maanden in de stad Karlsruhe, in de buurt van het Zwarte Woud. Het kostte de Avansstudent niet lang om te settelen bij onze oosterburen. ‘’Het is een heel leuke, groene stad waar een gezellige sfeer hangt. Ik woon bij een studentenwoonvereniging waar we met 15 andere studenten op een verdieping wonen. Dat gaat goed, tot nu toe zijn we nog niet in de knoei gekomen doordat we op dezelfde momenten wilden douchen of koken’’, vertelt Loes, die binnen een paar dagen na haar aankomst al een mooie trip maakte met haar huisgenoten. ”We gingen hiken door de bergen, waar we ook een barbecue hadden. Dat was de perfecte zomerdag.’’

Kerstmis

‘’Doordat mijn huisgenoten en studiegenoten zo leuk zijn, heb ik nog geen heimwee gehad. Al mis ik wel af en toe mensen uit Best, waar mijn ouders wonen. Ik verlang ernaar om met Kerstmis terug te gaan naar Nederland, wat ik ook ga doen. Dat is het voordeel aan studeren in Duitsland, het is niet zo ver reizen.’’

Politiek

Een van de dingen die de laatstejaarsstudent in Den Bosch tot nu toe het leukst vindt aan wonen en studeren in Duitsland, is het aangaan van avonturen en het leren kennen van nieuwe mensen en daarmee praten. In Nederland waren dat juist dingen die ze wat minder snel deed. ‘’Hier ben ik wat vrijer, er zijn meer kansen om nieuwe dingen te doen. Die kansen grijp ik hier met beide handen aan. Dat is soms spannend, maar wel leuk. Ik ben hier naartoe gegaan om uit mijn comfort zone te komen’’, zegt Loes. ‘’Mijn huisgenoten komen onder andere uit Amerika, India, China, het Midden-Oosten en natuurlijk Duitsland. Met hen praat ik over cultuur, eten en politiek. In Duitsland waren pas verkiezingen, vanwege mijn studie Bestuurskunde en affiniteit met politiek had ik daar geluk mee.’’



Strasbourg

Nu Loes zelf meemaakt hoe het is om een tijdje in het buitenland te verblijven, raadt ze het iedere student aan ook te doen. Al is het maar voor een korte periode. ‘’Iedereen haalt er wel iets uit, denk ik. Je leert een hoop nieuwe dingen. Vooraf zeiden mensen tegen me dat het de beste tijd van mijn leven zou worden, en ik kan niet anders zeggen dat dat tot nu toe ook zo is. Het is hier echt geweldig, ik heb het zó goed naar mijn zin. Dat kan ik iedereen aanbevelen’’, zegt de afstuderende student, die tijdens haar verblijf als het even kan graag nog eens naar Strasbourg wil gaan. ‘’Daar zit een gedeelte van de Europese Unie gevestigd. Als student Bestuurskunde moet ik daar natuurlijk naartoe!”

Wat de Avansstudent iedereen ook kan aanbevelen, is het tijdig regelen van bureaucratische zaken zoals het aanvragen van documenten. ‘’Dat kan in het buitenland lang duren. Doe het dus zo snel mogelijk, dan ben je er vanaf en kun je gaan genieten van je tijd.’’