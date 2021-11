Student op stage: Selenay werkt op de marketingafdeling van Haribo

Een echte snoeper is ze niet, maar tegen drop en zure snoepjes zegt Selenay Gündüz geen nee. De Bredase student Commerciële Economie loopt stage op de marketingafdeling van Haribo. “Tussen het werk door wordt genoeg gelachen.”

Al vroeg begon derdejaarsstudent Selenay met het zoeken naar een stageplaats. “Op LinkedIn had ik gezien dat een aantal mensen stage had gelopen bij Haribo. Helaas had het bedrijf op dat moment geen stagevacatures open staan. Toen ik belde werd me verteld dat die pas aan het einde van de zomervakantie online zouden komen.”

Dat was te laat, dus zocht Selenay verder. “Veel stagegesprekken gevoerd, maar niet gevonden wat ik wilde. Dat duurde zo lang dat de zomervakantie al was begonnen. Toen ik toch nog even op de site van Haribo keek, bleken de vacatures er al op te staan.” Ze solliciteerde op een sales-vacature, maar kwam uiteindelijk terecht op de marketingafdeling. “Dat bleek van beide kanten beter te passen.”

Veel verantwoordelijkheden

Het was niet het snoep wat haar over de streep trok. “Ik ben geen echte snoeper, maar zeg geen nee tegen drop en zure snoepjes. Zelf eet ik halal of vegetarisch snoep, maar gelukkig heeft Haribo daarin genoeg aanbod”, zegt Selenay.

Wat voor haar de doorslag gaf, was dat de student bij de snoepfabrikant veel verantwoordelijkheden zou krijgen. “Dat is voor mij erg belangrijk. Ik wil mezelf ontwikkelen tijdens een stage. Bij de andere bedrijven waar ik op gesprek ging, miste ik dat.” Het bedrijf voelde goed voor Selenay en dat blijkt nu ook te kloppen. “De sfeer is erg fijn. Ik werk in een tof team, maar ook daarbuiten is iedereen erg aardig en sociaal. Ik voelde me meteen welkom. Het is niet formeel, er wordt tussen het werk door genoeg gelachen.”

Prioriteiten stellen

Hoe goed de stage ook bevalt, elke dag geconcentreerd werken van negen tot vijf is soms nog best lastig. “Het is toch anders dan naar school gaan. Daar werk ik ook niet hele dagen op mijn laptop.” Selenay begint haar dag met het lezen en beantwoorden van haar mails. Daarna bekijkt ze haar projecten- en takenlijst om te zien of alles nog loopt en wat ze kan doen. Uit de meetings die ze ’s middags meestal heeft, komen vaak weer nieuwe taken.

De Commerciële Economie-student merkte dat ze het soms lastig vindt om prioriteiten te stellen in haar werk. “Wat doe je eerst? Wat gaat voor en wat kan wachten? Het werk op de marketingafdeling is erg gevarieerd en dat maakt een planning maken lastig. Het is belangrijk om een goede prioriteitenlijst te hebben.”

Snoep uitdelen

Op de vraag wat het leukste is dat ze tot nu toe heeft gedaan antwoordt Selenay: “Met de twee andere stagiaires mocht ik mee naar het hoofdkantoor van Jumbo. Daar hebben mijn collega’s een presentatie gegeven en wij deelden snoep uit op kantoor. Maar ik heb al veel leuke dingen gedaan.” Deze maand staat de Margriet Winterfair op het programma, waar Haribo ook aanwezig is. “We zijn nu bezig met de organisatie daarvan, erg interessant.”

De stage van Selenay sluit goed aan bij haar opleiding. “Ik werk op de afdeling marketing, maar we zijn ook veel bezig met sales en customer development. Een perfecte match dus.”