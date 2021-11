Studenten bezoeken Tradeshop tijdens GoodMood

Festival GoodMood Breda is begonnen. Studenten kunnen twee weken lang aan verschillende workshops en activiteiten deelnemen. Een onderdeel van de GoodMood is de Tradeshop, een winkel waarbij je kleding ruilt. Het is een initiatief van GreenOffice, opgericht door Avansmedewerker Daisy de Boer. Zij begon vorig jaar met het verzamelen van kleding om studenten te motiveren duurzamer te leven.

GoodMood studentenfestival is tot en met 18 november te bezoeken. De Tradeshop zal ook daarna nog blijven bestaan.