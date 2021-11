Studenten denken tijdens AMX-week mee over veiligheid bij NAC Breda

Alle studenten die deelnamen aan de opdracht van NAC Breda

Hoe kan voetbalclub NAC Breda de veiligheid in haar stadion verbeteren, zonder dat supporters daar last van hebben? Daar bogen vier groepen Avansstudenten zich vorige week over, in het kader van de AMX-week. Hun ideeën presenteerden ze afgelopen vrijdag in het Rat Verlegh-stadion.

Alleen al het feit dat de studenten hun eindresultaten mogen presenteren in het stadion van NAC, zorgt op vrijdamiddag voor een positieve sfeer. En dan moeten de eindpresentaties nog worden gegeven door de vier groepen, die bestaan uit studenten van verschillende opleidingen. Dat doen ze niet enkel voor een zaal met andere Avansstudenten en hun docent, maar ook voor een afvaardiging van de voetbalclub zelf.

In de groep zaten vooral studenten Accountancy, Finance & Control en Commerciële Economie, maar ook studenten Communication & Multimedia Design (CMD) en Forensisch Labaratorium Onderzoek deden mee. De groepen presenteerden gevarieerde ideeën: van manieren om via irisscanners te checken wie er in het stadion zit en wat voor middelen zij tot zich hebben genomen, tot apps voor intern gebruik waarmee werknemers met heatmaps kunnen zien wie op welke plek zit.



Out of the box

“Het was een heel leuk project, weer eens iets anders dan normaal. Heel leerzaam om te werken met studenten uit verschillende disciplines”, vertelt vierdejaarsstudent CMD Lars van Wijngerden na afloop van zijn presentatie. Samen met groepsgenoten Pepijn Musters, Jorg Kant en Kylian de Leeuw bedacht hij een systeem waarmee supporters beloond en gestraft kunnen worden op basis van hun gedrag in het stadion. Dat zou via een gezichtsherkennende machine gaan. “Het was soms wel moeilijk om out off the box te denken”, voegt Pepijn toe. “Op mijn eigen opleiding ben ik het juist gewend het realistisch te houden. Dat was hier niet het belangrijkste, je moest vooral creatief zijn. Het hielp dat we in het stadion van NAC werkten. Zo zie je gelijk waar je het voor doet en raak je geïnspireerd.”



Oogkleppen

Docent Richard Otjens was enthousiast over de resultaten van zijn studenten en de opzet van de AMX-week zelf. “Als je later in het bedrijfsleven gaat werken, kom je terecht in een team of organisatie met verschillende stakeholders. Iedereen heeft een andere achtergrond. Tijdens je opleiding werk je vooral met studenten die hetzelfde denken, waardoor je kunt denken dat iedereen zo denkt. Je krijgt oogkleppen op. Als je eens meemaakt hoe studenten van andere opleidingen denken, zoals nu, is dat heel waardevol”, legt hij uit. “Ik ben trots op hoe de studenten het hebben aangepakt. Afgelopen maandag kenden ze elkaar niet eens, maar op een gegeven moment zie je iets moois ontstaan. Daar haal ik echt mijn passie uit.”



De presentaties van de groepjes

Taai

Dat de week niet alleen maar leuk was, ervaarde vierdejaarsstudent Commerciële Economie Julièn Gabriël met zijn groepsgenoten Olaf Kurpershoek en Camiel de Hoon, die Finance & Control en Accountancy studeren. “We zaten er aan het begin van de week een paar keer flink doorheen, het was taai. Ik ben extravert en wat creatiever, de anderen waren op andere punten weer sterk. Het duurde even om elkaar te vinden”, legt Julièn uit.



Samen met zijn groepsgenoten bedacht hij een manier voor NAC om drukte onder supporters in het stadion snel te detecteren en daar via een systeem met slimme camera’s op in te kunnen spelen door de consumptieprijzen in andere delen van het stadion tijdelijk te verlagen. Daardoor verloopt de doorstroom soepeler. “Toen het eenmaal ging lopen, en dat gebeurde gedurende de week, ging het heel goed. Toen kwam de energie erin.”



Inspiratie

De obstakels die de groep studenten ervaarde, zetten ze na een tijdje om in een positieve mindset. De verschillen in kwaliteiten en vaardigheden gebruikten ze om elkaar te ondersteunen waar nodig. “Ik heb geen kaas gegeten van het maken van een begroting en kostenpot. Daar waren Olaf en Camiel goed in, zij draaiden dat zo in elkaar. Ik was dan weer bekend met programma’s om infographics te maken”, vertelt de vierdejaarsstudent, die het gaaf vond om hun resultaten in het stadion te mogen presenteren. Hij denkt ook echt dat hun idee wat voor de ‘Parel van het zuiden’ is. “In de toekomst zul je zien dat dit soort technieken toegepast gaan worden. Of ze ons idee gaan gebruiken weet ik niet, maar hopelijk hebben ze in ieder geval inspiratie opgedaan.”



Ook bij NAC zelf waren ze positief over de resultaten van de groepen. “Iedereen had leuke ideeën en ik denk dat we in de toekomst ook zo gaan werken, met camera’s. Dat heeft uiteindelijk minder incidenten in het stadion tot gevolg, en dat was de opdracht. Het is ons positief bevallen”, laat een medewerker van de club weten.