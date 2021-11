Studenten maken game met ethische kwesties voor de toekomst

Mats en Merel spelen de game

Tweedejaarsstudenten Communication and Multimedia Design (CMD) in Breda maken een game waarbij de speler moet kiezen of mensen vervangen mogen worden door robots. De opleiding vindt de game zo goed, dat zij het bij de Smart City Conference in Breda mogen presenteren. “Het is heel cool, omdat je de mogelijkheid krijgt daar iets te laten zien. Zo een kans is niet verkeerd”, vertelt Mats Drent, medebedenker van de game.

Het groepje, bestaande uit vijf studenten, ging twee maanden aan de slag. Van nul af aan creëerden zij de game. Het verhaal van hun spel is dat de speler in een stad in Korea woont. Zijn baan is om problemen die door robots zijn gemaakt op te lossen. “In de Koreaanse cultuur worden kinderen gepusht harder te werken om de eer van de familie hoog te houden. Dat hebben wij er ook in verwerkt om de game echter te maken”, vertelt Merel.

Na enige tijd komen er ethische dilemma’s bij kijken. De speler moet dan bijvoorbeeld kiezen of hij een medewerker vervangt door een robot. Wat de keuze ook wordt, er zitten altijd consequenties aan vast. “Er is geen goed of fout en het einde staat dus helemaal niet vast”, vertelt Mats. Merel vult aan: “Wij willen de speler alleen aan het denken zetten.”

Gesloopt

Het was pittig. Een paar dagen voor de deadline sloeg de stress toe. Volgens hun begeleider moest er namelijk nog veel gebeuren. Mats: “We hebben nachten doorgehaald om het alsnog af te krijgen. De dag voor de deadline zijn wij om 8:00 uur ’s ochtends begonnen en tot 22:00 uur op school gebleven. Vervolgens hebben wij nog thuis de nacht doorgehaald.” Tijdens de expositie was het groepje dan ook gesloopt.

Volgens de studenten was het dat helemaal waard. Medebedenker Merel Hendriks: “Normaal krijg je altijd ‘heb je goed gedaan, maar…’, en nu is het gewoon goed zoals het is en dat is ook weleens fijn.” Daarbij vinden de studenten het een mooie toevoeging op hun CV.

Opdracht

Alle tweedejaarsstudenten van CMD kregen de opdracht om in groepjes een game te ontwikkelen die zich in 2050 afspeelt. Uiteindelijk presenteerden de groepjes in de voormalige garage Otten in Breda de spellen. De studenten die naar de Smart City Conference mogen, bedachten de beste game.

Smart City Conference

Tijdens de Smart City Conference worden innovatieve ideeën gepresenteerd om een stad met technologie te verbeteren. Het evenement wordt in Breda gehouden. De exacte locatie en dag is nog niet duidelijk.