Studeren en afstuderen in coronatijd: zo beleven eerste- en vierdejaars dit jaar hun tijd op Avans

Vlnr: Femke Nieuwstraten, Daniël Gouw, Olga Orlowska en Daphne van de Langenberg

Wij mogen dan wel klaar zijn met het coronavirus, het coronavirus is voorlopig nog niet klaar met ons. Iedere Avansstudent heeft er nog mee te maken. Zo zijn er nog steeds online lessen en zal dit nog geen standaard collegejaar zijn. Hoe vergaat het eerstejaarsstudenten? En de vierdejaarsstudenten die dit jaar hopen af te studeren? Ook daar gaat veel anders dan gebruikelijk. Punt volgt dit studiejaar een groepje van vier studenten en stelt ze in deze eerste aflevering aan je voor.

Olga Orlowska, eerstejaarsstudent International Business



‘’Hoe mijn tentamens zijn gegaan durf ik niet te zeggen. Ik vond ze moeilijk en kreeg mijn antwoorden soms lastig op papier, terwijl ik ze wel goed in mijn hoofd had zitten’’, vertelt Olga op de vraag hoe haar eerste tentamenweek als Avansstudent ging. ‘’We gaan het wel zien.’’



Olga is een internationale student uit Polen en sinds dit collegejaar student bij Avans in Breda. Wonen in Nederland doet ze al drie jaar omdat ze hier werkte, dus wennen aan het land hoefde ze niet echt meer. Maar wel aan het studeren. ‘’Dat is behoorlijk uitdagend tot nu toe, daar ga ik niet over liegen. De combinatie van online en fysieke lessen maken het moeilijk de vele informatie goed tot me te nemen, ik merk dat ik nog in de juiste vibe moet komen’’, zegt de internationale student. ‘’Het eerste jaar schijnt ook het moeilijkste te zijn. Dan is álles nieuw. De school, studiegenoten en manier van lesgeven. Dus ik hoop maar dat ik dit jaar haal en overleef!’’

Olga Orlowska

Wat studeren voor Olga moeilijker maakt, is dat ze ADD heeft. Dat zorgt er in haar geval voor dat ze zich of heel goed kan concentreren, of juist helemaal niet. ‘’Ik volg de dopamine in mijn lichaam en zie wel waar het me brengt’’, vertelt de student, die in haar vrije tijd genoeg hobby’s heeft om na het studeren tot rust te komen. ‘’Ik doe aan martial arts, maar schilder en teken ook. Ik ben benieuwd naar dit jaar!”

Daphne van de Langenberg, vierdejaarsstudent Accountancy

Daphne van de Langenberg, Avansstudent Accountancy in Den Bosch, heeft veel zin in haar laatste schooljaar. Al voelt het afstuderen niet als het einde van haar studie. “Eerder als een begin. Ik zie mijn opleiding meer als een basisschool. Ik krijg hier de basis mee, maar moet nog zeker 5 jaar doorstuderen.”

Nog even doorstuderen vindt ze helemaal niet erg. “Ik ben pas 20 jaar oud en merk dat ik het moeilijk vind om vertrouwen in mezelf te hebben omdat ik zo jong ben”, bekent Daphne. Het voelt voor haar, doordat ze zo jong is, alsof ze altijd een stap achterloopt.

Ondanks dat haar laatste jaar voor Daphne niet als een einde aanvoelt, vindt ze het afstuderen erg spannend. “Het is heel anders dan de voorgaande jaren. Nu moet je laten zien wat je kan”, vertelt Daphne. Het jaar is dan maar pas begonnen, de 20-jarige studente heeft het voor haar gevoel nu al enorm druk. “Laatstejaars zijn is best zwaar.”

Daphne van de Langenberg

Daphne weet van zichzelf dat ze een “stresskip” is en dat zijzelf de meeste druk op haar legt. “Ik ben gewoon heel perfectionistisch. Ik probeer mezelf er telkens van te overtuigen dat een zes ook een voldoende is. Maar toch betrap ik mezelf erop dat ik geen genoegen neem met lager dan een acht.”

Ontspannen

Om te ontspannen spreekt Daphne vaak met vriendinnen af. “Ik ben wel echt een familiemens, zo zie ik mijn vriendinnen ook als familie.” Daarnaast heeft de studente een grote passie voor dansen. Vroeger deed ze op professioneel niveau rolstoeldansen. Dat is stijldansen waarbij een van de twee partners in een rolstoel zit.

“Helaas heb ik het rolstoeldansen voor school moeten opgeven”, vertelt Daphne, “Mijn partner en ik kregen het allebei heel druk en op professioneel niveau moet je gewoon vaak trainen.” Desondanks heeft is ze de liefde voor de dans nooit verloren en danst ze graag thuis of bij een vriendin die een dansstudio heeft.

Tip

De laatstejaarsstudent heeft veel zin in dit jaar. Ook heeft Daphne een gouden tip die haar door alle studiejaren heen heeft geholpen. “Plannen, plannen, plannen!” Daphne moet bij die tip lachen en legt verder uit: “Het klinkt zo standaard, maar echt waar. Het zorgt voor inzicht en rust in je hoofd.”





Femke Nieuwstraten, vierdejaarsstudent Fysiotherapie



“Mijn doel dit jaar is om na mijn afstuderen de zekerheid te hebben op een baan”, vertelt laatstejaarsstudent Fysiotherapie Femke Nieuwstraten. Om dat doel te bereiken is ze in haar laatste jaar veel aan het netwerken en solliciteren.

Femke is erg ondernemend. Zo sport ze veel. Ze rijdt paard, doet veel aan wielrennen, hardlopen en krachttraining. Het is voor haar een aangename uitlaatklep. “Dat doe ik het allerliefst, maar als mijn lichaam moe is van al het sporten sla ik het een dagje over om met vriendinnen te zijn.”

Femke Nieuwstraten

De laatstejaarsstudente is 20 jaar oud en gek op fysiotherapie. Naast haar opleiding werkt zij ook als fysiotherapeute bij voetbalclub V.V.V. Dommeldal. Als tijdens de wedstrijd iemand geblesseerd raakt, rent ze het veld op om te kijken wat er aan de hand is.

Daniël Gouw, eerstejaarsstudent Accountancy



“Het behalen van mijn propedeuse is waar ik het meest naar uitkijk. Dat is zo’n winmoment waarop je denkt ‘die is binnen’”, zegt Daniël Gouw. Hij is dit studiejaar begonnen aan de opleiding Accountancy in Breda en ligt lekker op schema om zijn einddoel voor dit jaar te behalen: “Met de cijfers gaat het goed. Ik heb na de tentamenweek wel een onvoldoende teruggekregen. Dat is jammer, maar gelukkig niet het einde van de wereld.”

Goede keuze

De eerstejaarsstudent twijfelde lang over zijn studiekeuze, schreef zich eerst voor een andere opleiding in, overwoog om helemaal nog niet te studeren en switchte uiteindelijk twee weken voor de zomervakantie naar Accountancy. Een goede keuze, volgens Daniël. “Studeren bij Avans bevalt me goed. De docenten zijn heel vriendelijk en er is veel duidelijkheid, bijvoorbeeld over wat je moet doen. Daar heb ik behoefte aan.” De tip van medestudent Daphne van hierboven volgt hij al op: “Als je het leren bijhoudt, is het goed te doen. Van tevoren was ik bang dat het veel werk of moeilijk zou zijn, maar dat valt me eigenlijk best mee.”

Daniël Gouw

Trein

Het is een hele reis naar Breda. Daniël woont in Zeeland en pendelt iedere dag 1,5 uur op en neer met de trein. “Dat klinkt lang”, zegt hij. “Maar ik vind het wel meevallen. In de trein luister ik muziek, ben ik bezig voor school, of lees ik een boek. En als ik een bekende zie, maak ik een praatje. En veel keuze voor een hogeschool had ik niet, want naast Avans zit er maar eentje in de buurt”, lacht hij. “Maar Avans kwam het beste uit de test en mijn zus studeert hier al, dat heeft meegewogen in mijn keuze.”

Aan een studie- of studentenvereniging begint de Zeeuwse student nog niet. “Privé en school houd ik gescheiden.” Doordeweeks werkt hij aan school en het weekend houdt hij vrij om vrienden te zien en wat bij te verdienen. Hij heeft nog een wens voor dit jaar: “Ik hoop dat we fysieke lessen blijven volgen. Online les is niets voor mij, daar slaap ik doorheen!”