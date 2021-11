Vertraagde studenten krijgen al genoeg steun, vindt minister

Afbeelding ter illustratie. Bron: Elmarye

Demissionair onderwijsminister Van Engelshoven is niet van plan om vertraagde studenten nog meer tegemoet te komen, antwoordt ze op schriftelijke vragen van GroenLinks. Het moet een keer eindigen, meent ze.

In de coronacrisis konden stages niet altijd doorgaan, of docenten werden ziek, zodat sommige studenten later afstudeerden. In juni 2020 introduceerde het kabinet een coronacompensatie van 535 euro om hun tegemoet te komen.

Die regeling werd al eens verlengd. Alle afstudeerders tot 31 augustus 2021 krijgen de tegemoetkoming compensatie. Het gaat inmiddels om 130 duizend studenten.

Maar dat is niet genoeg, vindt de Landelijke Studentenvakbond (LSVb). Studenten hebben hun vertraging niet zomaar ingehaald. Wie voor 31 januari 2022 afstudeert, zou ook compensatie moeten krijgen, meent de vakbond.

Collegegeld

GroenLinks was daar gevoelig voor en stelde vragen aan de minister. In haar antwoord schrijft de minister dat studenten dit collegejaar al een andere tegemoetkoming ontvangen; een halvering van het collegegeld. Het zou “onwenselijk” zijn om studenten twee tegemoetkomingen te geven: een compensatiebedrag én een korting op het collegegeld.

Een einddatum is bovendien onvermijdelijk, dus er valt altijd iemand buiten de boot. De LSVb stelt zelf ook een einddatum voor en studenten die later afstuderen zouden dan een “vergelijkbare teleurstelling te verwerken krijgen” als studenten die volgens de huidige regels de compensatie mislopen.

Volgens GroenLinks is de halvering van het collegegeld ook maar een halve compensatie: zonder studievertraging zouden die studenten immers al klaar zijn en helemaal geen collegegeld meer betalen.

Maar daar gaat de minister niet in mee. Met de halvering van het collegegeld “erkennen we dat de coronapandemie voor studenten een moeilijke tijd is geweest en komen we studenten tegemoet voor eventueel opgelopen vertragingen”, schrijft ze.