HBO Bouw & Infra Awards 2021: Ecologisch verantwoord materiaal is de toekomst

Stan (l) en Wouter (r) ontvingen de juryprijs tijdens de HBO Bouw & Infra Awards 2021

De juryprijs van de HBO Bouw & Infra Award 2021 is dit jaar uitgereikt aan Stan van Etten en Wouter Brugman. De twee bedachten een ecologische waterwoning, waarmee ze anderen hopen te inspireren te bouwen met ecologisch verantwoorde materialen.

“We wisten dat we een relevant onderwerp hadden gekozen voor onze afstudeerscriptie, maar hadden niet verwacht dat we er met de juryprijs vandoor zouden gaan”, vertelt Wouter Brugman, die afstudeerde aan Civiele Techniek. Tijdens de minor Drowning Cities die Wouter en Bouwkundestudent Stan van Etten samen volgden, leerden de inmiddels Tilburgse oud-studenten elkaar kennen.

Hennepvezel

Met het oog op de huizencrisis en het toekomstig ecologisch bouwen, ontwierpen Wouter en Stan een ecologische waterwoning. “Op dat idee kwamen we doordat het woonoppervlak de komende jaren een groei door gaat maken van 86%. Dat houdt in dat we in 2050 een woonoppervlak van maar liefst 415,2 biljoen vierkante meter beslaan. Om de klimaatproblemen en CO2-uitstoot te verminderen én om ons aan het klimaatakkoord te houden, maken we in ons ontwerp gebruik van ecologisch verantwoorde materialen als hennepvezel en schapenwol.”

Maar is ecologisch verantwoord bouwen wel de toekomst? Volgens Wouter wel. “Als bouwsector moeten we die stap wel maken. Alleen loopt men er nu nog tegenaan dat niet iedereen dezelfde perceptie heeft van ecologisch verantwoorde materialen, waardoor niet iedereen de stap durft te nemen om hiermee te bouwen. Dat is gewoon een kwestie van tijd”, schat hij in.

Zelf ziet hij het wel zitten om in een ecologische waterwoning te wonen. “Ik heb weleens zo’n woning bezocht en het is best gaaf.”

Steven Keemers en Twan Looije gingen ervandoor met de publieksprijs, voor hun onderzoek over een circulaire toekomst.