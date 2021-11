Vorig jaar afgestudeerde Stephanos sloeg master over en begon direct aan PhD in Canada: ‘Bizar, wist niet dat dat kon’

Stephanos Horvers in het labaratorium

De traditionele studieroute volgen, en na het behalen van je Avansdiploma een master aan de universiteit volgen? Voor de Griekse Stephanos Horvers liep het net even anders. Nadat hij vorig jaar zijn diploma Milieukunde in Breda haalde, begon hij direct aan zijn PhD in Canada. De alumnus is zich ervan bewust dat het niet vaak voorkomt, maar wil afstuderende studenten meegeven dat het een serieuze mogelijkheid is.

‘’Canada is echt fantastisch, ik houd ervan. Naar school gaan in Griekenland betekende vooral lol hebben en weinig werken. Bij Avans was het iets meer werken, maar nog steeds veel lol hebben. Hier is het de perfecte combinatie. Ik pas goed in de stad Ontario. Er is ruimte voor ontspanning, maar ook genoeg ruimte om je te focussen. Er wonen 150 nationaliteiten, dat zorgt voor een fijn internationaal klimaat’’, vertelt Stephanos in vloeiend Engels meer dan enthousiast vanuit Canada. Hij is daar net begonnen aan zijn meerjarige PhD. ‘’Ik heb sinds kort ook een appartement betrokken met mijn vriendin, die ik hier heb leren kennen. Het is hier geweldig!’’

Voordat Stephanos in Canada terechtkwam, had hij er al een hele reis opzitten. Hij is geboren in Griekenland, waar hij ook opgroeide. Omdat zijn vader Nederlands is, kwam hij met de feestdagen jaarlijks hiernaartoe. Tel daarbij zijn interesse voor milieustudies op en Avans was de volgens hem logische uitkomst voor het volgen van zijn bachelor. ‘’Avans was de eerste school waarbij ik uitkwam. Het voldeed aan alle eisen.”

Comfort zone

Toen hij in zijn derde jaar zat, moest hij stage lopen. Liever dan een stage in de buurt van Avans, zocht hij naar een plek in Noord-Amerika. ‘’Een beetje buiten mijn comfort zone, dat leek me wel wat’’, vertelt de oud-Avansstudent, die na het versturen van een hoop mailtjes beet had bij de University of Western Ontario, in Canada. ‘’Daar was ik meer dan welkom en veranderde alles. De werkzaamheden van de stage waren fantastisch, de professoren waren inspirerend en heel aardig; eigenlijk was alles er goed. Toen de stage erop zat en ik net weer in Nederland was, brak corona uit.’’



Met zijn scriptie won Stephanos een prijs voor een van de beste scripties van Noord-Amerika. Benieuwd? Hier vind je er meer over.

Corona zorgde ervoor dat Stephanos de stoute schoenen aantrok. Kon hij niet terug naar Canada, om daar zijn Avansstudie te vervolgen en verder te werken aan zijn onderzoek? Door de maatregelen was fysiek college volgen bij Avans toch niet mogelijk. Er was wel een probleem: Canada liet door de pandemie geen buitenlandse studenten toe. ‘’Maar voor mij werd een uitzondering gemaakt. Ik weet niet hoe, maar als enige buitenlandse student mocht ik terug. Daar heb ik mijn tweede stage gevolgd en ook mijn scriptie geschreven.’’

Bizar

Toen het einde in Canada dan echt nabij leek omdat Stephanos zou afstuderen, zocht hij naar een master. Tot er een PhD-vacature vrijkwam bij de Canadese universiteit. Om voor een PhD in aanmerking te komen, heb je normaal gesproken een afgeronde master nodig. ‘’Maar mijn professor en tevens begeleider zei: jij kunt dit, je beschikt over alle benodigde competenties. Toen heb ik gesolliciteerd en werd ik het uiteindelijk ook nog. Dat was bizar. Ik had geen idee dat zoiets kon’’, zegt hij nog steeds ietwat verbaasd. ‘’Het is de kans van mijn leven.’’

2.5 miljard euro

Als PhD-kandidaat Chemical and Biochemical Engineering volgt Stephanos een meerjarig betaald traject waarbij onderzoeken en lesgeven centraal staan. Lesgeven doet hij pas vanaf januari volgend jaar, onderzoeken doet hij al volop. Op dit moment werkt hij aan een groot project waarbij centraal staat hoe stoffen in plastic afval kunnen worden omgezet naar nieuwe stoffen, wat uiteindelijk voor nieuwe producten zorgt. Voor het project heeft hij met zijn collega-onderzoekers op dit moment een subsidie van 100 miljoen dollar, wat groeit naar 2.5 miljard over een paar jaar. ‘’Dat is echt ongelooflijk veel. Het maakt me dan ook heel trots dat ik zoveel verantwoordelijkheden krijg bij dit project. De eerste zes maanden werkte ik er in mijn eentje aan en onderhield ik zelf contact met de opdrachtgevers.’’

‘’Of het moeilijker of makkelijker dan verwacht is om zonder master aan een PhD te beginnen, vind ik lastig in te schatten. Dat kan ik denk ik pas over een tijdje zeggen, als ik ben begonnen met lesgeven. Nu werk ik doordeweeks de hele week op normale tijden aan mijn onderzoek in het lab of lees ik papers van anderen. Wel ben ik de enige in mijn omgeving die deze route bewandel. Dat voelt onwerkelijk, maar het is heel leuk.’’

Aanstekelijk enthousiasme

Aan Avans bewaart Stephanos, ondanks dat hij er mede door corona lang niet kwam, warme herinneringen. De school en studiegenoten vond hij leuk, maar vooral de docenten hebben een speciaal plekje in zijn hart. ‘’En dan Bruno Bastos Sales in het speciaal, zijn enthousiasme op het gebied van engineering stak iedereen aan. De andere docenten waren ook erg goed. Het fijne aan Avans vond ik dat iedereen goed te benaderen is, ook na lessen. Dat mis ik wel. Hier had je soms colleges met 300 studenten tegelijk. Dat is minder persoonlijk.’’

Stephanos geeft aan dat zijn situatie vrij uniek is, maar dat het ook voor huidige Avansstudenten tot de mogelijkheden behoort om gelijk aan een PhD te beginnen. ‘’Als je er maar hard voor werkt. Ik was vroeger nooit de beste student, maar zat wel uren in de boeken tot ik het begreep. Houd altijd vertrouwen in jezelf, ook als het moeilijk is en tegenzit. Zodra je ergens bent waar je het in ieder geval leuk hebt, komt de rest vanzelf’’, vertelt de alumnus, die ook als tip geeft dat je buiten je comfort zone moet treden bij het zoeken naar stages en minoren in je laatste studiefase. Ook als het een kansloze poging lijkt om je cv op te sturen naar werknemers van bedrijven in hoge functies over de hele wereld. ‘’Ik stuurde mijn cv op naar wel 30 bedrijven en stuurde op Linkedin veel mensen in hoge functies een bericht. Dat had uiteindelijk resultaat. Veel studenten nemen de veilige route en zoeken een stage dichtbij huis. Doe dat niet, probeer het gewoon. Make your chance!’’